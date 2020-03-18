«Сахатранснефтегаз» об инциденте в центре Якутска

Утром 18 марта в доме на улице Ярославского в Якутске произошел пожар. Предварительная причина – утечка газа и произошедший затем хлопок. Согласно основной версии, абонент начал самостоятельно разбирать внутриквартирное газовое оборудование, что и спровоцировало утечку.

АО «Сахатранснефтегаз» подчеркивает, что по результатам осмотра пострадавшей квартиры выявлены следующие факты: гибкая подводка и решетка были сняты хозяином, а сама газовая плита была отодвинута от стены. Предположительно абонент решился на самостоятельный ремонт.

Управление газораспределительных сетей напоминает, что все мероприятия по переустройству, ремонту и техобслуживанию газового оборудования должны производиться специализированными организациями. Попытки самостоятельно провести обозначенные мероприятия приводят к внештатным ситуациям, угрожающим жизням и здоровью населения.

В очередной раз призываем жителей республики: будьте внимательны. При наличии неполадок и запаха газа немедленно перекройте кран, проветрите загазованное помещение и вызовите газовую службу по номерам 04, 104, 112, перейдя в другую комнату или в коридор.