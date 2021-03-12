Сахатранснефтегаз о работе кассы по приему платежей

Кассы по приему платежей АО «Сахатранснефтегаз» в Якутске на Петра Алексеева, 64, для удобства абонентов с 15 марта переходят на новый режим работы: с 08:00 до 18:00 в будни и по субботам с 09:00 до 17:00 без перерывов на обед. Посетителей просят строго соблюдать масочный режим.

На входе в клиентский зал установлен автоматический бесконтактный измеритель температуры тела. В связи с действующими в столице республики социальными ограничениями, во время пребывания в зале ожидания рекомендуется соблюдать дистанцирование по разметке не менее 1,5 метров и обрабатывать руки антисептическими растворами. Сотрудники окон приема платежей проходят регулярную термометрию, оснащены индивидуальными средствами защиты. Действует обязательный масочный режим.

Напоминаем, что за время пандемии максимально оптимизировано и переведено в онлайн-режим оказание многих услуг поставщика газа «Сахатранснефтегаз». Так, введен в работу новый колл-центр, производятся платежи онлайн, принимаются через сайт aostng.ru заявки на подключение (технологическое присоединение), а также показания счетчика для физических лиц.

Окна приема граждан продолжают работать по предварительной записи. Режим работы: пн-пт 08:00-17:00, перерыв 12-13:00. Запись ведется по номеру телефона единого колл-центра службы единого окна.

— Колл-центр: 8(4112)319-777 (режим работы: в будние дни 08:00-17:00, перерыв 12:00-13:00)

— Передача показаний счетчика для физ.лиц: WhatsApp 8924-870-7009, 46-00-30, 46-00-41, 46-00-71; через личный кабинет на сайте aostng.ru

— подать заявку на подключение к газу – подробная инструкция.

Кроме того, платежи за газ можно производить:

• на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/

• в кассах Энергосбыта ПАО АК «Якутскэнерго»;

• в отделениях почтовой связи;

• в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

• через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

• через терминалы АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;

• в ЯРФ АО «Россельхозбанк»;

• через терминалы АО «Газпромбанк».

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