Сахатранснефтегаз напоминает об удобных способах оплаты за газ

Потребителям природного газа – как физическим, так и юридическим лицам – настоятельно рекомендуется оплачивать за газ своевременно, поскольку нарушение платежной дисциплины может повлечь за собой ряд мер со стороны газоснабжающей компании.

Наиболее удобный способ дистанционной оплаты – это личный кабинет на сайте AOSTNG.RU, где за платежи не взимается комиссия. В личном кабинете можно просматривать историю платежей, подавать ежемесячно показания счетчиков и обращаться по возникающим вопросам к специалистам компании.

Лицевой счет – это номер договора о поставке газа. Узнать его номер можно также на сайте АО «Сахатранснефтегаз». Оплачивать в личном кабинете можно любой картой, при этом оплата проходит через безопасную сеть. Работать в личном кабинете просто и удобно.

Второй удобный способ оплаты за потребленный природный газ – приложение «Сбербанк онлайн». Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.

Кроме того, абонентам доступны виртуальные помощники в мессенджерах: чат-бот в WhatsApp (по номеру 8924-870-70-09) и в Telegram (введите в строке поиска «Бот Сахатранснефтегаз»). Чат-бот – это автоматический бот для обратной связи, через него можно производить онлайн оплату за газ, ежемесячно передавать показания счетчиков, узнавать режим работы и просматривать задолженность.

Другие способы бесконтактной оплаты за газ: «АЭБ онлайн», терминалы «Сбербанк» и «Алмазэргиэнбанк».

Дополнительный писок организаций, принимающих оплату за газ: кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ», отделения «Россельхозбанк» и все отделения Почты России.

Напоминаем о том, что касса АО «Сахатранснефтегаз» работает в обычном режиме на Петра Алексеева, 64. Режим работы: в будние дни с 08:00 до 18:00 без перерывов, в субботу – с 09:00 до 17:00 без перерыва. В офисе обслуживания необходимо находиться в маске и соблюдать дистанцирование.

По вопросам онлайн-оплаты отвечает служба абонентского отдела по телефонам: 460030, 460041, 460071.

Работа окон приема и выдачи документов в офисе обслуживания ведется без изменений, по предварительной записи. Записаться можно самостоятельно на сайте AOSTNG.RU или по телефону 319-777.