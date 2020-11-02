«Сахатранснефтегаз» напоминает об акции «Прощеные дни»

21 сентября стартовала акция «Сахатранснефтегаз» для потребителей (физических лиц) «Оплати за газ без пени». На сегодняшний день за шесть недель акцией воспользовались более 2200 абонентов, которые закрыли задолженность без пени.

Всего «Сахатранснефтегазом» «прощено» пени на сумму более 800 тысяч рублей. Для удобства абонентов и в целях соблюдения мер безопасности, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, акция продлится до 20 декабря текущего года.

Напоминаем, что акция действует для физических лиц с прямым договором поставки природного газа. Условия акции: полное погашение задолженности и отсутствие судебного решения о взыскании пени.

Внимание! Во всех кассах действует обязательный масочный режим!

Где оплатить?

— в кассе УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по адресу:

— г. Якутск ул. Петра Алексеева, 64. График работы: понедельник — пятница с 08.00 до 17.00 без перерыва, тел. 319-777;

— в улусах – в кассе газового участка на местах;

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/

— в отделениях Почтовой связи;

— в кассах Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго»;

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через систему «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— через систему «АЭБ-онлайн» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

— в АО «Россельхозбанк»