Сахатранснефтегаз: Нацпроекты затрагивают нашу работу напрямую

С этого года работа федерального и региональных правительств будет строиться по «проектному» принципу. Для этого утверждены 12 нацпроектов, разработанные по поручению президента страны Владимира Путина. Соответственно на уровне республики тоже были разработаны свои 12 национальных проектов.

Сегодня Александр Гоголев, главный инженер АО «Сахатранснефтегаз», народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) рассказал об участии своего предприятия в реализации национальных проектов:

— Национальные проекты Владимира Путина весьма актуальны и напрямую затрагивают работу нашего предприятия: вопросы экологии, производительности труда, занятости, цифровой экономики.

«Экология»

Если говорить об экологии, то в нашей компании ведется системная работа по охране окружающей среды. В «Сахатранснефтегаз» внедрена программа производственного экологического контроля. Ведется наблюдение за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для этих целей используется газоанализатор. Регулярно проводим химическое исследование проб сточной воды производственных баз, контролируем химическое состояние речной воды на месте подводного перехода магистрального газопровода через Лену.

От производственной деятельности газового хозяйства остаются отходы, в том числе тяжелые фракции углеводорода, их сжигают на специальных установках «Форсаж» на опорных пунктах, так же проводится утилизация жидких отходов.

Службой охраны окружающей среды два раза в год производит сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание опасных отходов.

На реализацию нацпроектов в Якутии потребуется 317,9 млрд рублей. При этом большую долю возьмёт на себя федеральный центр — 243,1 млрд. Республика берёт обязательства в объёме 65,3 млрд. Из государственных внебюджетных фондов планируется привлечь 2,4 млрд и 7,1 млрд — из других источников.

«Производительность труда и поддержка занятости»

Нацпроект о производительности труда и занятости напрямую касается нашей работы. Мы ставим перед собой стратегические задачи по надежному, безопасному и бесперебойному снабжению природным газом. В рамках программы модернизации газотранспортной системы мы перевооружаем всю систему транспортировки газа, создаем электронные карты по территориям объектов, внедряем системы телеметрического контроля.

АО «Сахатранснефтегаз» вносит свой вклад в трудоустройство местного населения. Наш коллектив численностью более 2 000 человек на сто процентов состоит из жителей Якутии. Мы активно сотрудничаем с Госкомитетом занятости населения РС(Я), который направляет к нам на сезонные работы безработных. В прошлом году 327 человек были привлечены на строительные работы в проекте «Сила Сибири». Всего за 4 года нами трудоустроено 1 287 человек. Также наше предприятие обучает незанятых граждан востребованным профессиям, и берет на работу местных жителей тех мест, куда мы проводим природный газ.

Мы сотрудничаем с СВФУ им. М. К. Аммосова, с Министерством образования и науки республики в деле подготовке квалифицированных специалистов. На базах «Сахатранснефтегаз» ежегодно проходят производственную практику более 200 студентов, к ним прикреплены опытные наставники из наших сотрудников.

Газовое хозяйство АО «Сахатранснефтегаз» насчитывает более 7 000 км газопроводов, включая магистральные и распределительные сети в городах и селах республики.

Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» численностью более 2 000 человек на сто процентов состоит из жителей Якутии. В прошлом году через АО «Сахатранснефтегаз» 327 человек были привлечены на строительные работы в проекте «Сила Сибири». Всего за четыре года трудоустроено 1 287 человек. На базах «Сахатранснефтегаз» ежегодно проходят производственную практику более 200 студентов СВФУ им. М.К.Аммосова.

«Цифровая экономика»

На очереди – полная телемеханизация наших объектов. Газовое хозяйство АО «Сахатранснефтегаз», а это более 7 000 км газопроводов, включая магистральные и распределительные сети в городах и селах республики, предстоит обеспечить непрерывным дистанционным контролем в режиме реального времени. Ведется непрерывный мониторинг всех основных стратегических объектов нашей газотранспортной системы.

В АО «Сахатранснефтегаз» большое число подразделений и объектов расположены на значительном расстоянии друг от друга, поэтому важную роль играет собственная телекоммуникационная инфраструктура и сеть передачи данных, что вписывается в стратегию информатизации.

Справка

В своем майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2024 году войти в пятерку ведущих экономик мира, снизить бедность в два раза, увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Зарплаты, пенсии должны расти с опережением инфляции, а экономика не меньше 3 процентов в год. Для этого утверждены 12 нацпроектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малый бизнес», «Международная кооперация и экспорт». На их реализацию в течение шести лет направят 28 триллионов рублей, в том числе 5,7 триллиона в первые три года.