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Общество
27 февраля 2019, 17:10
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«Сахатранснефтегаз» на ярмарке вакансий представил рабочие места

Стало традиционным участие национальной нефтегазовой компании на ярмарке вакансий, проводимой на базе СВФУ им. М.К. Аммосова. Напомним, «Сахатранснефтегаз» является социальным партнером головного университета и средних профессиональных образовательных организаций республики.

Ежегодно более 200 студентов СВФУ и СПО проходят производственные практики на объектах промышленного предприятия, где на месте со студентами работают наставники из числа опытных работников.Отметим, что опытные сварщики, слесари и операторы принимают участие в ходе подготовки кадров в СПО республики. К примеру, главный сварщик Управления газораспределительных сетей Дьулустан Федоров на протяжении последних летактивнопринимает участие в подготовке квалифицированных сварщиков в Якутском индустриально-педагогическом колледже, где кроме наставничества принимает участие в демонстрационных экзаменах, выступает в качестве эксперта на конкурсах по компетенции «Сварочные технологии».

Вчера на ярмарке вакансий компания представила вакансии оператора АГРС в опорном пункте «Берге», электромонтера станционного оборудования в Якутске, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования в Якутске, кладовщика (Якутск), слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Чурапче, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Ленске, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Ленске, инженера охраны труда и промышленной безопасности в Якутске, заведующего складом в Якутске,   водителя внедорожного автотранспортного средства категории А IIIв Ленске, водителя автобуса ПАЗ в п. Кысыл-Сыр.

— Отрадно, что есть большой интерес у молодежи к нашему предприятию. На ярмарке мы представили вакантные места рабочих профессийна местах объектов производства. Вчера провели предварительные собеседования, собрали резюме, которые обязательно рассмотрим.Отмечу, что руководство компании большое внимание уделяет вопросу подготовки технических кадров, трудоустройству выпускников и безработных граждан. В этом направлении активно работаем с Госкомитетом занятости населения республики. Ежегодно по линии службы занятости трудоустраиваем незанятых людей на работу. В прошлом году 327 человек были привлечены на строительные работы в проекте «Сила Сибири». Всего за 4 года реализации проекта нами трудоустроено 1287 человек,- прокомментировал начальник Управления кадровой политики Моисей Ефимов.

Подчеркнем, что двери производственных объектов открыты для школьников и студентов. В компании ведется системная профориентационная работа, включающая в себя не только проведение экскурсий по объектам среди школьников, но и работу через общественные организации «Молодежь Якутии в промышленность» и «Я — инженер». По отдельному плану ведется работа с будущими техническими кадрами.

Справка:

Сегодня в АО «Сахатранснефтегаз» трудится 2 100 человек. Средний возраст работников — 39 лет.

Категории работников: рабочие — 63 %, специалисты — 28%, руководители — 9%.

Образовательный уровень работников: 37 % — с высшим образованием, 23% — со средним профессиональным, 21% — со средним и 21% — с начальным профессиональным образованием.

За последние пять лет в целом по предприятию сразу после окончания учебных заведений трудоустроено более 100 выпускников различных вузов и ссузов.

Трудоустраиваются выпускники таких вузов, как Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, НИ Томский политехнический институт, Сибирский Федеральный университет, Сибирский Федеральный университет, ССУЗ-ов Республики Саха (Якутия).

АО «Сахатранснефтегаз» — победитель в номинации «Лучшая база по организации практики студентов СВФУ им. М.К. Аммосова».

По итогам работы 2018 года Общество отмечено благодарностью Главы Республики Саха (Якутия) за весомый вклад в реализацию государственной политики в области занятости населения.

 

www.aostng.ru

Источник: Пресс-служба АО “Сахатранснефтегаз”
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