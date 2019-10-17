Сахатранснефтегаз — на Молодежном карьерном форуме -2019

Сегодня АО «Сахатранснефтегаз» принял участие в работе молодежного карьерного форума, организованного Государственным комитетом занятости населения республики. Форум состоялся в историческом парке «Россия – моя история». Форум собрал не только безработную молодежь, но также студентов и школьников, которым предстоит определиться с будущим местом работы.

С самого утра у стенда АО «Сахатранснефтегаз» было многолюдно. Молодежь интересовалась в целом деятельностью компании, востребованными специальностями, вакансиями. Сегодня выпал реальный шанс найти работу в национальном нефтегазовом предприятии машинисту бульдозерной и экскаваторной техники Алексею Белолюбскому. Он сказал, что имеет стаж работы на вахте, поэтому готов работать непосредственно на производственных объектах. Как раз в компании имеется вакансия машиниста бульдозера 7 разряда, в связи с этим его сразу пригласили на собеседование. Вакансиями и вопросом трудоустройства в компании также активно интересовались студенты, в том числе из Автодорожного техникума. Будущие крановщики спросили о вакансиях по их профессии.

Отметим, что на этот раз «Сахатранснефтегаз» представил вакансии водителя внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» (водитель вездехода); слесаря по ремонту автомобилей (моторист), машиниста бульдозера 7 разряда (бульдозер с двигателем мощностью от 150 квт до 280 квт), слесаря по ремонту автомобилей (г. Якутск), слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования (г. Ленск, с. Булгунняхтах, п. Кысыл-Сыр).

Справка:

АО «Сахатранснефтегаз» на протяжении более 15 лет обеспечивает население Якутии бесперебойным и надежным природным газом. Протяженность эксплуатируемых газопроводов по республике составляет более 7 000 км. Компания подает природный газ 97 населенным пунктам республики, обслуживает 230 котельных мощностью свыше 100 kв, 1530 котельных мощностью менее 100 kв, 110 тысяч газовых плит и 45 тысяч газовых котлов.