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Сахатранснефтегаз: мы сохранили традицию наставничества

Во всех профессиональных образовательных организациях полным ходом идут работы приемной кампании. Не остается в стороне в вопросе подготовки технических кадров крупная нефтегазовая компания республики и принимает непосредственно участие в деле подготовки кадров.  

— Мы уделяем большое внимание вопросу подготовки технических кадров, — будущих инженеров, мастеров, слесарей, операторов, сварщиков и других профильных профессий. Ежегодно в компании проходят производственные и преддипломные практики свыше 200 студентов на разных объектах нашего большого хозяйства. Отличившиеся студенты затем могут трудоустроиться при наличии вакантных мест. Ежегодно мы принимаем около 20 молодых специалистов, это хорошая цифра, учитывая, что процент текучки кадров в компании мизерный. Нами подписаны двухсторонние соглашения и договоры со многими профессиональными учебными организациями и с головным ВУЗ-ом — СВФУ им. М.К.Аммосова, и, конечно, с Министерством образования и науки республики. Работа по подготовке профильных нам кадров, ведение профориентационной работы среди школьников и молодежи у нас ведется систематически и целенаправленно. Мы выступаем социальными партнерами многих учебных заведений. Надо подчеркнуть, что у нас сохранился метод работы наставничества. Студенты, приходящие на практику или только начинающие свой трудовой путь, работают под непосредственным руководством наставника. Замечу, что наши наставники не только работают со студентами у себя на базе, но и принимают самое активное участие в жизни профессиональных учебных заведений, принимают экзамены у студентов, участвуют в разработке учебных программ, часто выступают экспертами на различных конкурсах, — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

Один из наставников будущих сварщиков — инженер-сварщик Управления газораспределительных сетей Дьулустан ФЕДОРОВ. Он — сварщик по призванию, энтузиаст своей профессии со всей ответственностью относится к вопросу наставничества. Дьулустан Дьулустанович активно работает с Якутским индустриально-педагогическим колледжем, где традиционно готовят сварщиков. Напомним, что «Сахатранснефтегаз» является социальным партнером ЯИПК.  Дьулустан Федоров принимает участие во всех значимых мероприятиях колледжа, в том числе выступает в качестве эксперта в демонстрационном экзамене, готовит студентов к конкурсам, является экспертом соревнования студентов World skills по компетенции «Сварочное производство».

Сегодня Дьулустан Федоров обращается к абитуриентам, которые выбрали профессию сварщика.

 — Хочу обратиться к тем ребятам, кто планирует и думает поступить на сварочное дело. Во-первых, если ты выбрал профессию сварщика, то будь уверен — без хлеба никогда не останешься. Во-вторых, и, это самое главное, — наша работа, несмотря на сложность и трудоемкость, по-настоящему творческая. Самое интересное в работе сварщика начинается, когда зажигаешь дугу, которая красиво горит всеми цветами радуги. Чтобы увидеть бурлящий расплавленный металл и положить красивый шов надо уметь манипулировать держак с электродом, как художник работает кистью. Тут главное не переусердствовать и не торопиться, чтобы не испортить шов наплывами, подрезами, несплавлениями или, не дай бог, прожогами. Самое трудное положение в сварке — это выход с потолочного на вертикаль, здесь надо дугу держать так, чтобы сделать провар и, чтобы дуга не захлебнулась при наплавке кромок своим же расплавленным металлом. Сварщики от бога могут видеть, как плавится металл и отделяется от электрода в виде горящих шаровых молний, которые затем кладут один за другим, в результате получается красивый узор — сварной шов. У каждого сварщика свой, неповторимый сварочный шов и техника исполнения. Призываю молодых, физически крепких ребят овладеть мужской, интересной и очень востребованной профессией сварщика!

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
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