«Сахатранснефтегаз» может реализовать международный проект

Под руководством председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко состоялось совещание, посвященное проекту энергетического кластера в Якутии и проводке высоковольтной линии в Китай.

В совещании приняли участие генеральный директор национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, народный депутат Якутии Михаил Эверстов и представитель потенциального инвестора со стороны китайской электросетевой компании.

Стороны обсудили возможность развития газоконденсатных месторождений «Сахатранснефтегаза» в Западной Якутии и последующего создания совместного предприятия по генерации электроэнергии для дальнейших поставок в Китай способом постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC).

В настоящее время это предпочтительная технология передачи электроэнергии на большие расстояния. Подобный проект уже был реализован в Китае и Бразилии.

В данном случае газ может быть использован для производства конкурентоспособной электроэнергии на газовых месторождениях Якутии и доставки ее в Китай по линии UHVDC.

Народный депутат Якутии выразил мнение, что деятельность совместного предприятия должна быть организована с учётом равных прав принятия решения по её деятельности и контрольный пакет акций должен принадлежать Якутии.

По итогам совещания стороны договорились о составлении механизма реализации проекта и совместной дорожной карты.

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, применить в Якутии современные технические и технологические решения, повысить энергетическую безопасность страны и республики.