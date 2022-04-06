Сахатранснефтегаз модернизирует Якутский газоперерабатывающий завод

Алексей Колодезников, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», 5 апреля провёл очередное рабочее совещание, посвящённое реализации крупного инвестиционного проекта – модернизации Якутского газоперерабатывающего завода.

Этот проект реализуется в три этапа: на первом и втором этапах в 2021 году были построены и введены в строй Резервный узел редуцирования и пункт налива сжиженного углеводородного газа (СУГ). На третьем этапе, в 2022 году, проводятся работы по строительству газофракционной установки (ГФУ). В рамках работ третьего этапа на 100% завершены строительные работы и завершается монтаж оборудования газофракционной установки (ГФУ).

Модернизация позволит производить дополнительную осушку природного газа перед подачей потребителям центрального энергорайона, тем самым увеличится надежность газоснабжения. Кроме этого, увеличится извлечение из природного газа с 40% до 90% потенциального содержания пропан-бутановых компонентов. Это повлияет на увеличение объемов производства СУГ.

Как проинформировали заместители директора и руководители структурных подразделений, все работы ведутся согласно графику. В рабочем порядке решаются вопросы импортозамещения оборудования для автоматизации. «Сейчас главное соблюсти все установленные графиком сроки. Отставаний нельзя допускать», — сказал руководитель предприятия, обращаясь к участникам совещания.

Основное назначение Якутского ГПЗ – дополнительная осушка природного газа перед подачей потребителям. Под осушкой понимается извлечение из газа тяжелых компонентов (пропан, бутан, пентаны) во избежание их выпадения в жидком виде в городских газовых сетях при низких отрицательных температурах зимнего периода. Стоит отметить, что реализация проекта особенно важна в условиях экономической нестабильности и вводимых западных санкций, а активные работы по модернизации демонстрируют, что предприятие работает в штатном режиме. Работы по модернизации проводятся в рамках Инвестиционной программы АО «Сахатранснефтегаз».