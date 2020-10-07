Сахатранснефтегаз: меры безопасности на производстве – приоритет

С первых дней распространения новой коронавирусной инфекции, Линейно-производственное управление магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» работает, строго соблюдая меры безопасности. Каждого работника при входе в здание предприятия останавливает терминал распознавания лиц, который тут же считывает температуру тела, наличие маски.

У нас строго соблюдаются меры безопасности и охраны труда. Ежедневно через каждые два часа проводится влажная антибактериальная уборка, в коридорах установлены диспенсеры для бесконтактной обработки рук, в кабинетах имеются пульверизаторы для распыления дезинфицирующих средств. Служебные помещения, автотранспорты обрабатываются генератором холодного тумана для дезинфекции. В рабочих местах не допускаем скученности, работники строго соблюдают масочный режим. Строгий масочный режим и дезинфекция рук производится и в автобусе, на котором возим наших сотрудников. Если даже работник забыл маску, то водитель ее предоставляет. По возможности ограничили прямой контакт работников. Сотрудники смену передают бесконтактно, общение по телефону, а производственный процесс у нас максимально автоматизирован. Также у нас производится автоматизированная система медосмотров, — прокомментировал специалист по охране труда Николай ДОЛГУНОВ.

Как отметила медик ЛПУМГ Светлана ДОБРЯНЦЕВА, автоматизированная система медицинского осмотра сотрудников эффективно работает.

— Каждый сотрудник, занятый на производстве, ежедневно утром и вечером проходит медицинский осмотр. Система показывает основные параметры состояния здоровья: артериальное давление, пульс, температуру тела, содержание в крови алкоголя, даже сколько часов человек спал. Очень удобно в удаленном режиме проводить медосмотр у сотрудников, работающих на трассе или в опорных пунктах. Только по медицинским показаниям допускаем сотрудника к производству, — сказала медработник.

Иннокентий ПОПОВ водителем работает вот уже 40 лет. Его рабочий день начинается в 6 утра.

«Мы привыкли каждый день проходить медосмотр. Во время пандемии это особенно важно. Работа у нас тяжелая, поэтому ежедневный контроль здоровья просто необходим. Я уже привык соблюдать режим», — поделился опытный водитель.

В акционерном обществе «Сахатранснефтегаз» вопрос соблюдения мер безопасности, в первую очередь, недопущение распространения Covid-19 стоит во главу угла. Здесь следует напомнить, что от состояния здоровья трудового коллектива напрямую зависит снабжение теплом и светом население республики.