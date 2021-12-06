Сахатранснефтегаз – лучшее предприятие-природопользователь

Работа газовиков по много месяцев происходит в полевых условиях. И потому близость к природе, бережное к ней отношение – неотъемлемая часть профессиональной ответственности. Системная работа по охране окружающей среды, которую ведет АО «Сахатранснефтегаз», получила признание по итогам 2021 года.

В юбилейной XV Республиканской экологической акции «Природа и мы», организованной Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). АО “Сахатранснефтегаз” признано лучшим предприятием-природопользователем и отмечено дипломом-победителем. Награду от организаторов экологической акции получил Алексей Степанов, начальник службы охраны окружающей среды.

Сама акция стартовала во Всемирный день Земли 22 апреля и закончилась 22 октября. В честь юбилея организаторы учредили 15 различных номинаций, поощряющих деятельность в экологическом просвещении, в которых приняли участие детские сады, школы, муниципалитеты, библиотеки, недропользователи и другие учреждения.

АО «Сахатранснефтегаз», как социально ответственное предприятие, уделяет повышенное внимание охране окружающей среды. Подробнее об этом нам рассказал начальник службы охраны окружающей среды Алексей Степанов:

«Компания ежегодно модернизирует узкие участки производства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть при добыче, переработке и транспортировке природного газа. Систематически каждый год проводим экологический мониторинг выбросов с производства на соответствие нормативам, для этого берем пробы воздуха, почвы и воды. Ведем профилактическую деятельность на предупреждение пожаров. Для этого изготавливаем баннеры, размещаем в лесу возле наших объектов, печатаем объявления в газетах. Каждый пожароопасный сезон защищаем наши объекты. Помогаем техникой и людьми в тушении пожаров по заявкам администраций населенных пунктов. В этом году оказали помощь в тяжелое время Горному улусу, наши аварийные бригады в режиме 24 на 7 работали вместе с местными жителями, МЧС и Авиалесохраной. Вся республика сплотилась, когда беда пришла в Бясь-Кюель».