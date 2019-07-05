Сахатранснефтегаз: летом объекты газоснабжения готовим к отопительному сезону

В связи с подготовкой к отопительному сезону, для надежного и бесперебойного обеспечения природным газом во всех объектах АО «Сахатранснефтегаз» ведутся ремонтные работы. В том числе, капитальный ремонт проводится в отдельных участках первой нитки магистрального газопровода.

— Мы выполняем плановые ремонтные работы по замене запорной арматуры и ремонту проблемных участков первой нитки магистрального газопровода Кысыл-Сыр — Мастах. В связи с этим будут временно приостановлены работы АГРС в Мукучи Кобяйского улуса, Тымпы Вилюйского улуса, Нам Верхневилюйского улуса и Верхневилюйске. Работаем согласно плана капитального ремонта и в целях подготовки к отопительному сезону. Обращаем внимание населению, что за период ремонтной работы с 08 по 14 июля будет приостановлена подача газа в Мукучи. Отмечу, что о ремонтных работах нами оповещены муниципальные образования, — сообщил главный инженер Управления добычи и транспорта газа Илья СМЕТАНИН.

Напомним, Управление добычи и транспорта газа обеспечивает природным газом Вилюйский, Верхневилюйский и Кобяйский улусы. Управление ведет свою деятельность в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. В его ведении находятся магистральные газопроводы и газопроводы отводы с общей протяженностью 518,246 км, 18 ГРС, 17 домов операторов, 3 опорных пункта, 1 установка комплексной подготовки газа и 5 скважин.

Мы в свою очередь подчеркнем, что «Сахатранснефтегаз» для обеспечения надежной эксплуатации газотранспортной системы республики ежегодно выполняет плановые работы по капитальному ремонту эксплуатируемых объектов. Работы ведутся в основном в летнее время, когда нет необходимости в отоплении и транспортировка газа может быть осуществлена бесперебойно для потребителей. Осуществляется техническое перевооружение газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов, заменяются отключающие устройства на газопроводах, реконструируются подводные переходы, выполняется ремонт и реконструкция проблемных участков трубопроводов. Также ведется обустройство 5 опорных пунктов, которые обслуживают магистральные газопроводы на участке от с. Кысыл-Сыр до г. Якутск. Объекты газораспределения оснащены новыми системами пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения. Ведется работа по реконструкции объектов добычи газа.

Большой фронт работы ведется ежегодно по техническому обследованию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов. Данные работы выявляют опасные участки, подлежащие ремонту в текущем или следующих годах, определяют срок дальнейшей эксплуатации объектов. В связи с условиями работы приборов и оборудования при положительных температурах окружающего воздуха, а также возможностью производства земляных работ вручную для доступа комиссии к действующим объектам, диагностирование проводятся в летнее время. Также в рамках подготовки к отопительному сезону, на всех объектах выполняются покрасочные работы, уборка территорий, ревизии и тех.обслуживание газового оборудования, — отметил начальник производственно-технического Управления Петр УНАРОВ.