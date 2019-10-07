Сахатранснефтегаз: как можно избежать очереди в службе “Единого окна”?

4 октября начальник службы “Единого окна” Управления газораспределительных сетей АО “Сахатранснефтегаз” Татьяна МИХАЙЛОВА провела консультацию среди посетителей Многофункционального центра “Мои документы”, приуроченной Декаде пожилых людей.

— Мы рады, что приняли участие на Дне открытых дверей МФЦ, где ответили на многие вопросы наших потребителей. Надо отметить, что потребители могут обратиться не только в нашу службу «Единого окна», а также могут подать заявки на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения через личный кабинет сайта Общества по адресу: https://aostng.ru , а также путем обращения через Многофункциональный центр «Мои документы».

— В связи с растущей потребностью на услуги АО «Сахатранснефтегаз» в службе «Единого окна» наблюдается большая очередь. Какие механизмы используете в работе, чтобы ускорить процесс работы?

— Помимо обработки текущих заявлений по видам услуг, на увеличение потока посетителей в клиентском зале службы Единого окна повлиял переход многоквартирных домов на прямые договоры с поставщиками услуг на основании Федерального закона № 59 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» с апреля 2018 г.

Если до вступления в силу закона ресурсоснабжающая организация сопровождала 134 договоров с Управляющими компаниями на поставку газа для газоснабжения 827 многоквартирных домов (57 563 квартир), то сегодня изменения обязывают собственников квартир заключить договор с поставщиком услуг.

На сегодняшний день на прямые договоры перешли 151 дом – это 9 385 квартир, соответственно столько же обращений в Единое окно.

Для удобства собственников, перешедших на прямые договоры, организуются выездные приемы заявлений на заключение договоров на поставку газа в административные округа г. Якутска.

Открываем дополнительные окна на прием и выдачу документов. В ближайшее время появится возможность заключить договор поставки газа с абонентами многоквартирных домов сразу на месте в день подачи заявления.

Кроме того, в период высоких нагрузок компания усиливает работу группы прямого контакта в клиентском зале.

Также для удобства клиентов, в целях недопущения скопления очередей, с 2018 года Обществом внедрена система предварительной записи через сайт АО «Сахатранснефтегаз» по адресу: https://aostng.ru. Заявители имеют возможность запланировать визит и записаться в очередь заблаговременно. С помощью данного сервиса физическим и юридическим лицам можно выбрать удобное время для подачи заявления в Службе «Единого окна» и попасть в окно приема заявлений в назначенное время, минуя длительные очереди.

— Со стороны потребителей нарекания на скопление очередей возникают только в осеннее время. Наверное, можно, не дожидаясь осени, заранее обратиться в вашу службу?

— Конечно, можно и нужно заблаговременно позаботиться о подготовке отопительных приборов к зиме до наступления холодов. Осень – период высоких нагрузок у газовиков и ресурсоснабжающих организаций. После активного строительства в летнее время и завершения монтажных работ по газификации, у населения начался период сдачи исполнительно-технической документации, подачи заявлений на поставку газа и техническое обслуживание. Ежегодно в период с августа по октябрь увеличивается количество заявлений граждан на различные виды услуг.

Напоминаем, что заняться оформлением документов для газификации можно в любое время года: подать заявку на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, на получение технических условий на переустройство сетей газопотребления, на замену газоиспользующего оборудования, также заказать проект газификации, согласовать документы можно не дожидаясь осени.

Режим работы Единого окна: в будни с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед. Мы находимся по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д.64