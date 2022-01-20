«Сахатранснефтегаз» извещает об изменении режима работы кассы

Окна по приему платежей за потребленный природный газ в городе Якутске по адресу: ул. Петра Алексеева, 64, с 21 января принимают посетителей только в будние дни. Часы работы кассы не изменились: понедельник-пятница с 08:00 до 18:00 без перерывов.

Прежний режим работы был с понедельника по субботу.

«Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что при нахождении в офисе обслуживания посетителям необходимо соблюдать масочный режим. Абоненты без средств индивидуальной защиты обслуживаться не будут. Также клиентов просят соблюдать социальное дистанцирование в зале ожидания.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки газоснабжающая компания настоятельно рекомендует совершать оплату за газ дистанционными онлайн-способами: это убережет вас от лишних контактов и сэкономит время. Тысячи абонентов уже воспользовались сервисами АО «Сахатранснефтегаз» через мессенджеры WhatsApp и Telegram, это быстро и удобно. Чат-бот в WhatsApp работает по номеру 8924-870-70-09, в Telegram введите в строке поиска «Бот Сахатранснефтегаз».

Сервисы, принимающие оплату за газ:

— Личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU;

— «Сбербанк онлайн», кассы и терминалы ПАО «Сбербанк России»;

— «АЭБ онлайн», кассы и терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

Другие организации, принимающие оплату за газ:

— все отделения почтовой связи г. Якутска и улусов

-кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г. Якутск

— ЯРФ АО «Россельхозбанк».

Режим работы окон по приему документов не изменяется (будние дни с 08:00 по 17:00, с перерывом 12:00-13:00 ч.). Записаться на прием можно на сайте AOSTNG.RU или по телефону 319-777.

Подать заявку на социальную газификацию – SG.AOSTNG.RU.