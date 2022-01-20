«Сахатранснефтегаз» извещает об изменении режима работы кассы
Окна по приему платежей за потребленный природный газ в городе Якутске по адресу: ул. Петра Алексеева, 64, с 21 января принимают посетителей только в будние дни. Часы работы кассы не изменились: понедельник-пятница с 08:00 до 18:00 без перерывов.
Прежний режим работы был с понедельника по субботу.
«Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что при нахождении в офисе обслуживания посетителям необходимо соблюдать масочный режим. Абоненты без средств индивидуальной защиты обслуживаться не будут. Также клиентов просят соблюдать социальное дистанцирование в зале ожидания.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки газоснабжающая компания настоятельно рекомендует совершать оплату за газ дистанционными онлайн-способами: это убережет вас от лишних контактов и сэкономит время. Тысячи абонентов уже воспользовались сервисами АО «Сахатранснефтегаз» через мессенджеры WhatsApp и Telegram, это быстро и удобно. Чат-бот в WhatsApp работает по номеру 8924-870-70-09, в Telegram введите в строке поиска «Бот Сахатранснефтегаз».
Сервисы, принимающие оплату за газ:
— Личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU;
— «Сбербанк онлайн», кассы и терминалы ПАО «Сбербанк России»;
— «АЭБ онлайн», кассы и терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк»;
Другие организации, принимающие оплату за газ:
— все отделения почтовой связи г. Якутска и улусов
-кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г. Якутск
— ЯРФ АО «Россельхозбанк».
Режим работы окон по приему документов не изменяется (будние дни с 08:00 по 17:00, с перерывом 12:00-13:00 ч.). Записаться на прием можно на сайте AOSTNG.RU или по телефону 319-777.
Подать заявку на социальную газификацию – SG.AOSTNG.RU.
+7 (999) 174-67-82