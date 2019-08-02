Сахатранснефтегаз: идут плановые ремонтные работы в магистральном газопроводе Вилюйск-Верхневилюйск

Мы ранее сообщали о проведении плановых ремонтных работ Управлением добычи и транспорта газа в отдельных участках первой нитки магистрального газопровода Кысыл-Сыр — Мастаах. Как нам сообщил главный инженер Илья Сметанин, плановые ремонтные работы продолжаются.

— В связи с ремонтными работами в магистральном газопроводе Вилюйск — Верхневилюйск с 05 по 10 августа временно будет приостановлена подача газа в селах Верхневилюйск и Нам Верхневилюйского улуса. О ремонтных работах нами оповещены муниципальные образования и эксплуатационные газовые участки, так что население в курсе, — отметил главный инженер Управления добычи и транспорта газа.

Напомним, Управление добычи и транспорта газа обеспечивает природным газом Вилюйский, Верхневилюйский и Кобяйский улусы. Управление ведет свою деятельность в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. В его ведении находятся магистральные газопроводы и газопроводы отводы с общей протяженностью 518,246 км, 18 ГРС, 17 домов операторов, 3 опорных пункта, 1 установка комплексной подготовки газа и 5 скважин.