Сахатранснефтегаз готов к безопасному пропуску паводковых вод

В эти дни продолжается усиление мер по безопасному газоснабжению в период весеннего половодья, передает «Сахатранснефтегаз». С 6 мая оперативные бригады переходят на круглосуточное дежурство.

29 апреля аварийно-диспетчерская служба, служба по эксплуатации и ремонту, служба техобслуживания, а также специалист охраны труда Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» приняли участие в учениях по проверке сил и средств. По легенде под угрозой подтопления оказались несколько жилых домов СОНТ «Огонек» около п. Пригородный. Все работы прошли по утвержденному плану, службы показали высокий уровень готовности.

Для контроля за объектами газового хозяйства по республике от города Ленска до села Кобяй сформированы бригады, которые укомплектованы необходимой техникой, оборудованием, материалами, продовольствием и ГСМ. Оперативное информирование и мониторинг о ходе продвижения ледохода выполняется центральным диспетчерским управлением и аварийно-диспетчерской службой. Персонал и техника находятся в готовности к действиям в случае ЧС при увеличении уровня вод до критических отметок. С 6 по 11 мая оперативные бригады газового предприятия переходят на круглосуточный режим дежурства.

Кроме того, проведена работа по обследованию объектов, находящихся в зонах возможного подтопления – это подземные, наземные газопроводы, газораспределительные пункты, газовые котельные, вантовые переходы через водные преграды. Обследовано состояние береговых и пойменных участков, переходов шлейфов, а также мест проседания грунтов под трубопроводами.

Всего к прохождению весеннего половодья в «Сахатранснефтегаз» привлечено 351 человек, 183 единицы техники и 23 единицы плавсредств.