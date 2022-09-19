Сахатранснефтегаз: Главные новости…

Якутия. Еженедельный дайджест новостей газификации.

Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 12 по 18 сентября – в еженедельном дайджесте газификации.

Задолженность – без пени. С 1 по 30 сентября действует акция «Прощеные дни». Потребители-физические лица могут погасить задолженность за природный газ без учета пени. Главное условие участия – полное погашение задолженности и отсутствие судебного решения о взыскании пени.

Пожарная охрана «Сахатранснефтегаз» — одна из лучших. Впервые в Якутске состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди объектовых подразделений пожарной охраны. По итогам состязаний ведомственная пожарная охрана Газоперерабатывающего завода ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз» заняла второе место.

Социальная газификация Ленска: построено более восьми километров газовых сетей. В Ленском районе провел выездные совещания министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко. Начальник Ленского эксплуатационного газового участка УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Николай Майоров рассказал о ходе реализации программы социальной газификации.

Международный газовый форум. Положительные итоги для «Сахатранснефтегаз». Алексей Колодезников рассказал, что для компании «Сахатранснефтегаз» и Якутии ПМГФ имеет особое значение. Так, в прошлом году в рамках форума были окончательно сформированы экономические контуры начала строительства завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84», точечно проработаны вопросы социальной газификации и сотрудничества с ПАО «Газпром» по вопросам реализации совместной программы развития газоснабжения и газификации республики. В этом году достигнута договоренность, что участия республиканской нефтегазовой компании в реализации совместной программы газификации населённых пунктов республики в рамках существующего соглашения между Якутией и ПАО «Газпром».

Кадры решают всё. Одним из наиболее востребованных специальностей по линии Центра занятости является слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Стажеры получают возможность пройти производственную практику в промышленных предприятиях, в том числе в АО «Сахатранснефтегаз». В текущем году по линии Центра занятости было направлено четверо стажеров, а в общем порядка 20 человек прошли практику в службе техобслуживания, включая студентов разных учебных заведений, например, Северо-Восточного федерального университета.

«Сахатранснефтегаз» вошел в список лучших предприятий-работодателей Якутии. По итогам IV Республиканской ярмарки для молодых граждан «Траектория карьеры» городе Якутске компания «Сахатранснефтегаз» награждена свидетельством «100 лучших работодателей в области содействия занятости населения Республики Саха (Якутия) в 2022 году».

«Сахатранснефтегаз»: обновлены тарифы. Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) утвердило розничную цену на природный газ, поставляемый АО «Сахатранснефтегаз» населению Республики Саха (Якутия) (за исключением Ленского района). Обновлённые тарифы начнут действовать с 17 сентября. Рост составил 6,8% в среднем.