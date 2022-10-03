«Сахатранснефтегаз» формирует новую миссию и стратегические цели

В «Сахатранснефтегазе» состоялась форсайт-сессия, направленная на совместную разработку стратегии развития компании.

В формате групповой работы пять команд из сотрудников разных подразделений объединились, чтобы решить задачи по трем блокам.

Как рассказала ведущий специалист отдела стратегического планирования и инвестиционных проектов «Сахатранснефтегаз» Евгения НЕУСТРОЕВА, участникам предложено сформулировать миссию компании, сделать SWOT-анализ, разработать несколько стратегических целей СТНГ, задачи и индикаторы их выполнения.

«Подобный формат мероприятия мы организовали впервые. Это важно с точки зрения появления новых интересных идей, поскольку команды делятся своим мнением развитии компании, в этом плане важно выслушать каждого сотрудника. Параллельно сессия направлена на тимбилдинг», – отметила она.

После защиты предложенных решений каждой команды сформирована дорожная карта.