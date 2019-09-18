Сахатранснефтегаз: Дом по Красильникова не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию

АО «Сахатранснефтегаз» вынуждено внести уточнения по ситуации с многоквартирным домом по улице Красильникова, 4/3, где жильцы уже несколько лет находятся под угрозой выселения из-за проблем с документацией у застройщика.

33-квартирный дом 2015 года постройки изначально был построен на участке, арендованном у администрации городского округа «Город Якутск» под парковку, без права капитального строительства. В 2017 г. Окружная администрация подала в суд на застройщика, чтобы добиться сноса самовольно построенного объекта, однако в удовлетворении исковых требований администрации было отказано.

В ноябре 2015 года в адрес АО «Сахатранснефтегаз» поступили заявления от застройщика Натальи Мартыновой о газификации жилого дома и заключении договора о поставке природного газа. В ответ, в адрес застройщика было направлено письмо о предоставлении недостающих документов, в частности, разрешения на ввод в эксплуатацию, без которого невозможна газификация объекта. На тот момент газ в дом не подавался, были проведены лишь пуско-наладочные работы. После получения указанного ответного письма Наталья Мартынова не обращалась до 2018 года.

28 ноября 2018 года была проведена проверка дома по Красильникова, 4/3, в ходе которой выяснилось, что ведется бездоговорное потребление газа, а также произведен монтаж подводящего и внутридомового газопровода к газоиспользующему оборудованию. После этого, застройщик Наталья Мартынова направила в адрес УГРС АО «Сахатранснефтегаз» гарантийное обязательство о том, что в течение первого полугодия 2019 года будут осуществлены действия по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию. Также в письме содержалась просьба о заключении договора поставки газа. УГРС ответил отказом, так как до сих пор отсутствовало разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако, войдя в положение жильцов, отключение газа было произведено по окончании отопительного сезона.

В 2019 г. по факту самовольного подключения к газовым сетям и нанесения ущерба АО «Сахатранснефтенгаз» обратилось в правоохранительные органы, где в настоящий момент проводится проверка.

Застройщик подал в Якутский городской суд РС(Я) о понуждении АО «Сахатранснефтегаз» к заключению договора поставки газа, однако 30 мая 2019 года Якутский городской суд РС(Я) постановил, что поставка газа невозможна без разрешительных документов. Более того, правомерность отказа была подтверждена 14 августа 2019 года Верховным судом РС(Я) по факту рассмотрения апелляционной жалобы застройщика.

Учитывая интересы граждан, оказавшихся заложниками ситуации и пострадавших от действий недобросовестного застройщика, АО «Сахатраснефтегаз» неоднократно выходило на руководство администрации Якутска с предложением оказать содействие и принять меры для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Это обязательное условие для появления газа в доме, строительство которого велось практически без разрешительной документации и с застройщиком которого ведутся судебные тяжбы о сносе объекта.