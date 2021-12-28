«Сахатранснефтегаз»: до конца акции «Прощеные дни» осталось четыре дня

Якутян призывают встретить Новый год и праздничные дни без задолженностей по потребленному природному газу. До конца объявленной акции «Прощеные дни – Встречай Новый год без долгов» осталось четыре дня, сообщает АО «Сахатранснефтегаз». Принять участие и погасить задолженность без пени могут потребители-физические лица до 31 декабря включительно.

Необходимо соблюдение следующих условий – полное погашение задолженности и отсутствие судебного решения о взыскании пени. При этом для оплаты за потребленный природный газ необязательно очное посещение кассы, списание пени произойдет и при полном погашении задолженности через все доступные онлайн-сервисы для оплаты. Так, оплатить можно по 31 декабря включительно. Тысячи абонентов уже воспользовались сервисами АО «Сахатранснефтегаз» через мессенджеры WhatsApp и Telegram, это быстро и удобно. Чат-бот в WhatsApp работает по номеру 8924-870-70-09, в Telegram введите в строке поиска «Бот Сахатранснефтегаз».

Сервисы АО «Сахатранснефтегаз» и организации, принимающие оплату за газ:

— Личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU;

— «Сбербанк онлайн», кассы и терминалы ПАО «Сбербанк России»;

— «АЭБ онлайн», кассы и терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

— все отделения почтовой связи г. Якутска и улусов

-кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г. Якутск

— ЯРФ АО «Россельхозбанк».

Касса для очного посещения в городе Якутске открыта по адресу: Петра Алексеева, 64 (режим работы: понедельник-пятница с 08:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00 без перерывов). Кассы и в городе Якутске, и в улусах Якутии работают до 30 декабря. С 31 декабря по 9 января – выходные праздничные дни. С 10 января работа возобновляется в обычном режиме. В улусах и районах прием платежей ведется на местах в офисах газовых эксплуатационных участков. Действующие тарифы и порядок расчетов за газ опубликованы здесь.