«Сахатранснефтегаз»: дело Ступак продолжат его ученики

Газовая отрасль в Якутии была основана в 60-х годах прошлого столетия. Впервые в мировой истории был проложен газопровод «Таас- Тумус-Берге-Якутск» протяженностью 310 км на вечной мерзлоте. Тогда газеты подробно освещали стройку эпохального значения. Журналисты этот магистральный газопровод по праву назвали трассой мужества. На трассе мужества трудились смелые люди, которые не боялись пройти неизведанный путь первыми. Отрадно, что мы к 50-летнему юбилею газовой отрасли, собрав по крупицам материал, смогли издать книгу под названием «Здравствуй, газовая река!» — именно такими словами журналисты тех лет встретили первый газопровод.

После ввода легендарной первой нитки магистрального газопровода требовалась бесперебойная и надежная транспортировка, а это организация целого газового комплекса с газораспределительной станцией, газовыми сетями в населенных пунктах. Рождалось целое газовое хозяйство. Специалистов не хватало. Срочным делом обучали местные кадры, принимали людей с техническим образованием из других областей. В конце 70-х годов в Якутию приехал молодой геолог-технолог Владимир Ступак, гонимый романтикой работы в только зарождающейся на Севере газовой отрасли. За его плечами были работы в Восточной геологоразведочной экспедиции Министерства геологии РСФСР Сахалинского территориального геологоразведочного управления, в Туринской геофизической экспедиции Главтюменьгеологии.

Он получил высшее техническое образование в Якутском государственном университете по специальности «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых». Трудно найти такого специалиста, как Ступак, знающего вдоль и поперек весь процесс производства газотранспортной системы республики. Ведь он сам стоял у руля организации производства. В отрасли же он работал на разных должностях. И где бы ни работал всегда много учился. Он учился по направлению «Промышленная безопасность и охрана труда», повышал квалификацию в Учебно-исследовательском центре Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина на курсе «Автоматизированная система диспетчерского управления транспортом газа», в Учебно-исследовательском центре образования работников топливно-энергетического комплекса — «Управление малым трудовым коллективом». Свои знания он с большим интересом и энтузиазмом применял на практике.

Коллеги о Ступак говорят, что он идейный газовик. Он пропускает все проблемы производства через себя. Его в трудовом коллективе любят за преданность общему делу, самоотверженный труд, умение решать любую проблему, ответственность, высокую компетентность и… скромность. Владимир Анатольевич при всей своей высочайшей квалификации человек скромный. Трудно сосчитать сколько было нештатных случаев на производстве, благодаря принятым им верным решениям надежность и бесперебойность природного газа сохранялась. Но он никогда не выпячивал свою роль. Отрадно, что Ступак своим отношением к труду воспитал целую плеяду рабочих, инженеров-газовиков.

«На трассе всегда слышали голос Ступак. При нем мы все чувствовали уверенность, стабильность и надежность. Работая руководителем центрального диспетчерского управления, он организовал эффективную работу, грамотно управлял рабочим процессом. Володя производственник, работающий в режиме 24 на 7, то есть он всегда в процессе. От себя лично могу сказать, что такие люди заставляют уважать свою профессию. Я считаю его своим наставником. К сожалению, уходит мощнейший пласт, кладезь знаний, накопленный и преумноженный десятилетиями. Мы провожаем на заслуженный отдых всеми уважаемого коллегу, надежного друга и опытнейшего газовика», — сказал начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Владимир Заровняев.

Выразил слова благодарности ветерану газовой отрасли Якутии Вдадимиру Ступак генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников:

«Всей душой болея за общее дело, Вы отдали однажды выбранной профессии газовика более 40 лет. Трудно сегодня найти человека, знающего производство газовой отрасли как своих пять пальцев, как Вы. Настоящий профессионал своего дела Вы на протяжении своей трудовой биографии были востребованы во всех направлениях работы, до того обширна Ваша компетенция.

Трудовому коллективу «Сахатранснефтегаз» жалко расставаться с Вами. Но тем не менее, уважая Ваше решение, мы достойно провожаем Вас на заслуженный отдых».

Мы в свою очередь отметим, что дело Ступак остается и будет дальше развиваться его учениками во благо благополучия жителей Якутии.

Владимир Анатольевич нежно любит первозданную природу Якутии. Тонкий романтик в душе, он очень много дней провел у рек и озер. Ведь наш герой заядлый рыбак! Мы уверены, что Владимир Ступак будет приезжать в ставшей родной Якутию.