14.11.2022
15:22
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Общество
Сахатранснефтегаз: Человек труда — это звучит гордо!
⠀⠀Молодежный Совет компании «Сахатранснефтегаз» принял активное и результативное участие в неделе профсоюзной молодежи под эгидой Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) с 7 по 12 ноября.
⠀⠀⠀Молодежь национальной нефтегазовой компании приняла участие обучающем семинаре, в киберспортивном турнире, а также в IX отчетно-выборной конференции Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).
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⠀⠀Декада завершилась фестивалем талантов среди работающей молодежи республики, по итогам которого молодёжный совет «Сахатранснефтегаза» стал победителем в номинации «Человек труда — это звучит гордо!».
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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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