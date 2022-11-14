Сахатранснефтегаз: Человек труда — это звучит гордо!

⠀⠀Молодежный Совет компании «Сахатранснефтегаз» принял активное и результативное участие в неделе профсоюзной молодежи под эгидой Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) с 7 по 12 ноября. ⠀⠀⠀Молодежь национальной нефтегазовой компании приняла участие обучающем семинаре, в киберспортивном турнире, а также в IX отчетно-выборной конференции Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). ⠀ ⠀⠀Декада завершилась фестивалем талантов среди работающей молодежи республики, по итогам которого молодёжный совет «Сахатранснефтегаза» стал победителем в номинации «Человек труда — это звучит гордо!». ⠀ ⠀⠀

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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