«Сахатранснефтегаз»: 75 % сотрудников вакцинированы против COVID-19

АО «Сахатранснефтегаз» продолжает уделять особое внимание по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди своих сотрудников и реализует программу по противодействию распространения Covid-19.

Как известно, газоснабжающее предприятие входит в число стратегически важных объектов жизнеобеспечения, а значит вакцинация для сотрудников компании имеет очень важное значение. Отрадно, что наши сотрудники понимают важность вакцинации в этот сложный период для того, чтобы достигнуть параметров коллективного иммунитета.

На сегодня общий охват сотрудников, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции составило 1 667 чел., что составляет 75 % от общей численности персонала.

Общество пристально следит за санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в стране и в республике.

Работа по дальнейшей вакцинации сотрудников компании продолжается.

СПРАВКА

АО «Сахатранснефтегаз» – современное, крупное нефтегазовое предприятие Республики Саха (Якутия), обеспечивающее население бесперебойным и надежным природным газом. Компания эксплуатирует газопроводы протяженностью более 7 000 км. Ежегодно поставляет потребителям около 1700 млн. м3 природного газа.

В состав компании входят: Линейно-производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), Управление газораспределительных сетей (УГРС), Якутский газоперерабатывающий завод (ЯГПЗ), Управление добычи и транспорта в п. Кысыл-Сыр, ООО «ГДК Ленск-газ», Строительно-монтажное управление (СМУ).