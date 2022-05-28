Сахатеатр получил грант СТД России на постановку Островского

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Союз театральных деятелей России объявил победителей гранта на новые постановки в рамках празднования 200-летия со дня Рождения А.Н. Островского. В числе победителей – Саха академический театр им. П.А. Ойунского. Театр с победой поздравил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

— Якутия – театральный регион, на территории нашей республики работают 11 профессиональных театров, и более 50 народных. Театральное искусство тесно переплетено с нашей национальной культурой, историей нашего региона. Однако своими истоками якутский национальный театр уходит в классический русский театр, с его канонами и неповторимым стилем. Произведения классиков нашей литературы составляют прочную основу репертуарной политики наших театров. Радует, что в рамках празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского, главный национальный театр Якутии – Саха театр, получил финансовую поддержку Минкультуры России и Союза театральных деятелей России в размере 2 млн рублей на реализацию новой постановки «Лес» Александра Островского. 2023 год, когда вся страна будет отмечать 200-летие со дня рождения Александра Николаевича, мы встретим с уже выпущенными премьерами, — отметил министр.

Сообщается, что спектакль Саха театр должен выпустить не позднее 15 декабря 2022 года, включая дату премьеры для зрителей. Режиссером – постановщиком заявлен Сергей Потапов.

Конкурс на соискание гранта на новые постановки в рамках празднования 200-летия со дня Рождения А.Н. Островского был объявлен Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации 25 марта 2022 года в целях сохранения и распространения лучших отечественных театральных традиций. Грант выделяется государственным профессиональным театрам из регионов на реализацию новых постановок по произведениям А.Н. Островского.