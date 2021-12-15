Сахастат о самом любимом салате новогоднего стола

В преддверии новогодних праздников Саха(Якутия)стат выяснил, сколько потратят жители республики, чтобы приобрести необходимые продукты для самого популярного салата, без которого, пожалуй, не обходится ни один праздничный стол.

Чтобы приготовить «Оливье» по популярному рецепту потребуется приобрести:

-огурцы маринованные (400 г) – 107,4 руб.

-зеленый горошек консервированный (380 г) -102,0 руб.

-картофель (500 г) — 42,7 руб.

-морковь (200 г)- 23,2 руб.

-яйца куриные (4 шт.)- 44,2 руб.

-колбасу вареную (300 г)-127,7 руб.

-майонез (200 г)-56,1 руб.

-лук репчатый (100 г)-7,0 руб.

В декабре 2021 года покупка ингредиентов для приготовления около двух килограммов оливье на семейное или дружеское застолье обойдётся якутянам в 510,3 руб. Это на 12,6% дороже, чем год назад — в 2020 году хозяйки тратили 453,3 руб. на покупку продуктов для салата.

Цены указаны по состоянию на ноябрь 2021 года, в сравнении с ноябрем 2020 года.