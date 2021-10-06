Сахастат: Как отличить переписчика от мошенника?
С 15 октября стартует 12-я по счету Всероссийская перепись населения, которая продлится месяц. Что же нужно знать, чтобы не впустить в дом мошенника, выдающего себя за переписчика?
Отличить настоящего переписчика от мошенника помогут специальные атрибуты: синий жилет с надписью «Всероссийская перепись населения, шарф с такой же надписью, также он будет снабжен брендированной сумкой, специальным планшетом для переписи населения и, учитывая рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфек-ции, средствами индивидуальной защиты.
Самое важное, что будет у переписчика – это удостоверение. Оно действительно только вместе с паспортом. Он обязан представиться, сообщить цель визита, если его попросят, то — предъявить удостоверение и паспорт. Если он откажется показывать тот или иной документ, то вы имеете право не отвечать на вопросы и не пускать его в дом.
В свою очередь, официальное лицо, проводящее перепись, точно не будет просить назвать ваши паспортные данные, уровень зарплаты, сбережений, кто является собственником жилья, номер вашей платежной карты, банковского счета.
В случае, если вы уже пройдете перепись на портале Госуслуг, и к вам придет переписчик, то просто предъявите ему QR-код, который он отсканирует и попрощается с вами. Второй раз проходить процедуру переписи не нужно.
Если же вам будут поступать телефонные звонки с предложением пройти перепись по телефону, то знайте – вам звонят мошенники! Саха(Якутия)стат по этому поводу официально заявляет: переписчики не проводят опросы по телефону.
Предоставить сведения о себе для участия в переписи населения возможно электронно или лично:
- электронно с 15 октября по 8 ноября – на портале Госуслуг (необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись);
- лично с 15 октября по 14 ноября – у переписчика, который постучит в вашу дверь или посетив стационарный участок, в том числе в помещении многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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