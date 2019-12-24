Сахарок и Карамелька на Елке главы Алданского района

Предновогодние дни – время веселых детских утренников. Традиционная Елка главы Алданского района в Год театра состоялась на театральной сцене – в Алданском ТЮЗе, где ребят встретили артисты молодежного театра «Туйэркэн» из г. Якутска. Во время большого, яркого и красочногом театрального действа ребята стали участниками невероятных приключений необычных героев.

Брат с сестрой Сахарок и Карамелька перед Новым годом попали в виртуальную страну ТелеКомп, где они встречают Шляпника и с удивлением узнают, что за ними гонится безумная Гаджетелла. С этого момента начинается удивительное путешествие по сказочной стране, где встречают любимых мультяшных героев и спасают их от полного погружения в мир гаджетов и виртуальной реальности. Ну, а после завершения театрального действа – поздравление Деда Мороза, игры с главным новогодним волшебником, его внучкой и героями спектакля, хоровод и подарки.

Режиссером фееричного новогоднего представления «Сахарок и Карамелька в новогоднем ТелеКомпе» стала студентка Арктического государственного института культуры и искусств Анита Максимова. В главных ролях – участники молодежного театра «Туйэркэн» из г. Якутска (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РС (Я) Галина Карасева): Игорь Феглер, Наташа Максимова, Петр Черкашин, Анита Максимова, Рада Жиркова, Егор Пахомов, Велена Захарова, Айта Слепцова. А роль прекрасной феи исполнила Ирина Пырчу, студентка третьего курса Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских. В работе над спектаклем принимали участие МУ «Управление культуры и искусства Алданского района», воспитанники и педагоги Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина, хореографические композиции в постановке Розы Антоновой дополнили атмосферу волшебного спектакля. Огромную помощь организаторам праздника оказали юные алданские волонтеры.

На Елку главы Алданского района приглашены отличники учебы, победители олимпиад и спортивных соревнований, активисты и участники общественных объединений, а также ребята, которые отлично учатся в школах искусств. В течение двух дней пройдет четыре представления для ребятишек Алданского района.