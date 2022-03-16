СахаОпераБалет проведет мировую премьеру в Тюмени

Государственный театр оперы и балета Якутии 19 марта в Тюмени представит мировую премьеру балета «Дягилев. Сезоны». Постановка отличается дерзостью, спонтанностью и интригой. На сцену балета выйдут даже монтировщики и костюмеры театра.

«Дягилев. Сезоны» создан к юбилею первого российского импрессарио. Идея балета основывается на интриге для зрителя. Не являясь биографическим, историческим и ретроспективным, балет обличает всю скандальную внутреннюю жизнь театра. Об этом заявляет режиссер-постановщик Сергей Юнганс. «Россия неоспоримо является эталоном балетного искусства. И даже во времена мировых кризисов балет был мостом для диалога стран по самым сложным вопросам. Мы, являясь самым северным балетом в мире, использовали произведения Вивальди и Шопена, давая возможность насладиться эстетикой нашей общей европейской цивилизации. Прокладываем мост между культурами и народами даже в такие неспокойные времена», — говорит режиссер-постановщик, директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс.

В балете соединены несколько стилей хореографии и различные сочетания яркого визуального образа декораций. На сцену вместе с артистами балета выйдут гримеры, монтировщики сцены, костюмеры театра. Показ состоится 19 марта на сцене Тюменского Большого драматического театра.



