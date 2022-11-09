Саханефтегазсбыт запустил российскую беспроводную систему контроля

Ровно месяц назад специалисты АО «Саханефтегазсбыт» в Нижнебестяхской нефтебазе, в рамках реализации корпоративного проекта по импортозамещению, запустили в опытную эксплуатацию беспроводную систему контроля до взрывных концентраций паров на основе газоанализаторов Российского производства ДГС ЭРИС-210.



По информации главного инженера АО «Саханефтегазсбыт» Александра Нифонтова, датчики — газоанализаторы ДГС ЭРИС-210, установленные в Нижнебестяхском филиале АО позволяют производить всесторонний мониторинг опасных концентраций горючих, токсичных газов и кислорода в потенциально опасных местах. Так, новые датчики были смонтированы в помещениях и на открытых площадках, относящихся к потенциально опасным 1 и 2 зонам.

Выбор продукции российского производителя был продиктован еще и тем, что при использовании дополнительного комплекта для удаленного монтажа, сенсор может устанавливаться в труднодоступном месте на удалении от преобразователя ДГС ЭРИС-210.



Кроме того, газоанализаторы ДГС ЭРИС-210 отличаются минимальным энергопотреблением и, самое главное, могут эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях.



«Не секрет, что арктические районы республики являются труднодоступными для наземного транспорта и очень зависимы от «зимников», что, в свою очередь, заметно удорожает логистику», — отметил Александр Нифонтов.

Как он утверждает, использование датчиков по беспроводной технологии LoRaWAN в условиях Крайнего Севера позволит экономить на прокладке кабельной продукции и снять ограничения привязки по месту установки. Другими словами, отпадает необходимость в проводах, соответственно и в их транспортировке до места установки.

Генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев по поводу установки российской беспроводной системы контроля в Нижнебестяхской нефтебазе отметил, что после апробации, если она хорошо зарекомендует себя в зимние холода, то в будущем ее начнут внедрять и в других филиалах, в том числе в арктических улусах.