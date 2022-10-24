Саханефтегазсбыт занимается импортозамещением с российскими заводами

Представители АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в 3-м международном конгрессе и выставке «Полимеры России и СНГ 2022 года: строительство и модернизация заводов», которые прошли в начале октября 2022 года в г.Тюмень.

Участники мероприятия — начальник ПТО филиала «Якутская нефтебаза» Семен Семенович Атласов и специалист по комплектации оборудования 1-й категории Дмитрий Семенович Максимов ознакомились с последними новинками и инновациями на рынке полимеров для формирования плана работ по импортозамещению полиэтилена и компаунда, используемых для изготовления фасовочных канистр. Они также заслушали доклады о деятельности компаний, предлагавших сотрудничество, приняли участие в обсуждении ключевых тенденций мирового нефтехимического рынка и выработке стратегий дальнейшего ведения деятельности в условиях импортозамещения. Среди докладчиков выступили директора и представители крупнейших нефтегазохимических компаний, занимающихся производством и переработкой крупнотоннажных полимеров в России и СНГ, таких как «Сибур», «Лукойл», «Синопек Инжиниринг Груп Рус» (КНР) и другие.

В рамках Конгресса также состоялся выезд участников в г.Тобольск. Там была организована экскурсия в заводе по производству олефинов ООО «ЗапСибНефтехим», который является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире. Завод — лидер по выпуску базовых полимеров в России объединяет в себе 4 крупных комплекса по производству полиэтиленов, полипропиленов и мономеров.

Как рассказал специалист по комплектации оборудования 1-й категории Дмитрий Семенович Максимов, экскурсия проводилась в самом современном комплексе по производству полиэтилена, построенном в 2016 году. Сотрудники завода продемонстрировали гостям процесс работы завода, оснащенного высокотехнологическим оборудованием и современной техникой. Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» также имели возможность опробовать на себе обучающий элемент с помощью очков виртуальной реальности по специальностям: сварщик, слесарь, мастер КИПиА и другие.

По мнению начальника ПТО филиала «Якутская нефтебаза» Семена Семеновича Атласова, поездка на конгресс дала возможность расширить знания в сфере производства и переработки полимеров в России и СНГ, воочию увидеть рабочие процессы крупнейшго завода России по производству полиэтилена и лично познакомиться с директорами и представителями крупнейших нефтегазохимических компаний. Он добавил, что в результате переговоров, достигнуты соглашения по подбору рецептуры сырья для производства канистр на российских заводах по производству полимеров.



Справка: АО «Саханефтегазсбыт» занимается поставкой тарированных нефтепродуктов по всей Республике Саха (Якутия), в том числе в самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты, включая арктические улусы. Для транспортировки нефтепродуктов используются запатентованные канистры собственного производства, которые изготавливаются на линии розлива филиала «Якутская нефтебаза».