«Саханефтегазсбыт» заинтересовано BIM-технологиями

Начальник отдела капитального строительства АО «Саханефтегазсбыт» Алексей ФЕДОРОВ принял участие в первом якутском BIM-форуме. Building Information Modeling (информационное моделирование в строительстве) обеспечивает эффективное управление данными по строительному объекту, оптимизацию рабочего процесса, уменьшение вероятности ошибок и сокращение сроков реализации проектов.

«Моделирование при строительстве объекта позволяет упростить управление процессом, выбрать оптимальный вариант, в том числе по объемам требуемых материалов, бюджета, трудозатрат, сроков выполнения работ. АО «Саханефтегазсбыт» заинтересована во внедрении передовых технических решений если это позволит повысить эффективность многих процессов», — считает Алексей Федоров.

Отметим, что мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) совместно с ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Саха (Якутия)».