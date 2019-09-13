Саханефтегазсбыт участвует в III стратегической сессии

Представители АО «Саханефтегазсбыт» участвуют в работе III стратегической сессии «Корпоративная культура — основной драйвер развития».

В ходе сессии специалисты 69 представителей крупнейших компаний Якутии проходят тренинги по эффективному командному взаимодействию, по повышению трудовой дисциплины, мотивации сотрудников, увеличению производительности труда. С образовательными лекциями выступили независимый эксперт по цифровой трансформации в корпоративном обучении, экс-руководитель направления подготовки персонала Microsoft Ксения ПЛЕТНЕР, заместитель управляющего якутским отделением ПАО «Сбербанк России» Николай ИВАНЧИКОВ, исполнительный директор РТС Дмитрий ГАГИН, тренер Центра бизнес-технологий Алёна ШКУЛЕПО, ректор Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС (Я) Ольга СУКУЕВА.

Стратегическая сессия проходит с 11 по 13 сентября и является третьим в цикле мероприятий, проводимых в рамках проектной деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) «Корпоративные технологии».