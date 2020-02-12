«Саханефтегазсбыт» тесно взаимодействует с «Газпром нефтью»

АО «Саханефтегазсбыт» продолжает сотрудничество с оператором ПАО «Газпром нефть».



В ходе встреч руководством компании обсуждены вопросы взаимодействия в рамках достигнутых в прошлом году договоренностей, рассмотрены вопросы увеличения объемов поставляемой качественной продукции. В соответствии с условиями договора, операторы «Газпром нефти» расширят сотрудничество с АО «Саханефтегазсбыт». Если в 2019 году было поставлено 40 тысяч тонн ГСМ, то в 2020 году запланировано 100 тысяч тонн нефтепродуктов. Уже сейчас ведется плановая работа по отгрузке товара, в том числе на Нижне-Бестяхский нефтебазовый комплекс напрямую с нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Газпром нефть».



АО «Саханефтегазсбыт» находится в постоянном конструктивном диалоге с оператором ПАО «Газпром нефть» и проводит системную работу по обеспечению необходимым качеством и количеством ГСМ для нужд республики».



Встречи прошли с директором Сибирского отделения ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Александром БЕЛЯЕВЫМ, директором по развитию бренда «ОПТИ» ООО «Газпромнефть – Центр» Наталией ЗАБОЖЧУК и заместителем генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Газпромнефть-региональные продажи» Азатом САФИНЫМ.



Отметим, что благодаря активному содействию заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Газпромнефть-региональные продажи» Азата Сафина взаимовыгодное сотрудничество АО «Саханефтегазсбыт» и ПАО «Газпром нефть» вышло на новый виток развития.

Основное направление деятельности ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» – оптовая и мелкооптовая продажа бензина, ДТ и ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов Московской, Омской и Ярославской областей. За счет широкой сети офисов и нефтебаз, охватывающих 38 регионов России, обеспечивают поставки нефтепродуктов в удаленные уголки страны.