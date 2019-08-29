Уважаемые труженики и ветераны нефтегазовой отрасли!

Дорогие коллеги!

От имени коллектива АО «Саханефтегазсбыт» поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовая отрасль имеет особое, стратегическое значение в нашей жизни, во многом играет ключевую роль в экономической и энергетической безопасности государства, укреплении промышленного потенциала региона. Совместная работа многих тысяч профессионалов позволила сделать топливно-энергетический комплекс основой развития экономики страны.

АО «Саханефтегазсбыт» свой праздник встречает, реализуя масштабную модернизацию производства, уделяя серьезное внимание улучшению качества продукции и услуг, подготовке квалифицированных специалистов. Компания стала надежным партнером правительства республики, участвуя в значимых социальных проектах, направленных на развитие территорий, повышение качества жизни людей, обеспечивая нефтепродуктами практически все топливные, энергетические компании и предприятия транспорта. Наш слоган полностью раскрывает суть работы — мы создаем движение в республике. За всем этим – огромная, кропотливая работа сотрудников АО «Саханефтегазсбыт» по бесперебойному и надёжному снабжению нефтепродуктами потребителя.

Сегодня хочу выразить слова глубокой признательности ветеранам, тем, кто стоял у истоков нефтегазового комплекса Якутии за высочайший профессионализм, надежность и высокую ответственность. Многолетний плодотворный труд ветеранов производства, представителей династий стали достойным примером для молодого поколения.

Желаю всем профессионального роста, крепкого здоровья и успехов на благо Республики Саха (Якутия)!

Врио генерального директора

АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев