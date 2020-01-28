«Саханефтегазсбыт» скорректировал схему доставки тарированного топлива

АО «Саханефтегазсбыт» продолжает работу по розливу и доставке тарированных нефтепродуктов в отдалённые населённые пункты Якутии. Всего с момента запуска проекта «Тарированное топливо» на реализацию было направлено более семи тысяч тонн нефтепродуктов. На данный момент задолженность недобросовестных контрагентов составляет около 156 млн. рублей.

Из-за накопившихся больших долгов и систематических нарушений сроков оплаты контрагентами в этом году АО «Саханефтегазсбыт» вынужден скорректировать схему доставки тарированного топлива.

Реализация тарированного топлива осуществляется на основе предварительных заявок и при отсутствии задолженности за нефтепродукты. В течение прошлого года в адрес глав муниципальных районов направлено письма с напоминанием о подаче заявок на поставку ГСМ. На сегодняшний день поступило всего 28 заявок из районов.

Также муниципальным образованиям центральной группы районов Якутии предложено самостоятельно обеспечить получение тарированных нефтепродуктов с любой АЗС, нефтебазы или нефтесклада АО «Саханефтегазсбыт» посредством самовывоза.

Мобильные установки розлива действуют на Ленской, Олекминской, Белогорской, Среднеколымской, Усть-Куйгинской, Батагайской нефтебазах и Вилюйском нефтескладе. Приобретение нефтепродуктов через мобильные установки розлива позволяет потребителям сократить транспортные расходы на доставку.

При этом АО «Саханефтегазсбыт» не снимает с себя нагрузку по доставке ГСМ до населенных пунктов арктической группы улусов республики за свой счет. Однако, данная работа будет проводиться только при условии отсутствия задолженности за поставленные нефтепродукты в период с 2016 по 2018 года.

В этом году запланировано завести более 1,6 тысяч тонн топлива в канистрах в Арктические районы и около 700 тонн в центральные и южные районы республики. По состоянию на 27 января 2020 года, заключено четыре договора о доставке тарированного топлива контрагентами Эвено-Бытантайского, Абыйского и Среднеколымского районов.