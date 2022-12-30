30.12.2022
08:36
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Праздники

Саханефтегазсбыт рад помочь сохранить у детей веру в Деда Мороза!

В преддверии самого долгожданного и волшебного праздника для детей сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» исполнили  желания юных якутян, озвученные ими в адрес «Елки добра».

Так, 29 декабря представители АО «Саханефтегазсбыт», являющегося единственным гарантированным поставщиком нефтепродуктов в арктические районы республики, приобрели и адресовали новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан и других незащищенных слоев населения.  

«Для нас стало доброй традицией участвовать в общереспубликанской благотворительной акции «Елка добра», — сообщил генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт»  Виктор Николаевич Лебедев.  Он отметил, что сотрудники компании искренне рады возможности порадовать детей и помочь им поверить в новогоднее чудо. «Все мы родом из детства и помним, как верили в Деда Мороза и в новогоднее волшебство!» — сказал Виктор Николаевич.  По его мнению,  очень здорово, когда, благодаря заботе и душевной теплоте  взрослых, у детей, независимо от обстоятельств жизни, сохраняется вера в доброго волшебника и в то, что новогодняя мечта сбывается!

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс – секретарь АО «Саханефтегазсбыт» Яна Байгожаева

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