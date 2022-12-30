Саханефтегазсбыт рад помочь сохранить у детей веру в Деда Мороза!

В преддверии самого долгожданного и волшебного праздника для детей сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» исполнили желания юных якутян, озвученные ими в адрес «Елки добра».

Так, 29 декабря представители АО «Саханефтегазсбыт», являющегося единственным гарантированным поставщиком нефтепродуктов в арктические районы республики, приобрели и адресовали новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан и других незащищенных слоев населения.

«Для нас стало доброй традицией участвовать в общереспубликанской благотворительной акции «Елка добра», — сообщил генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Николаевич Лебедев. Он отметил, что сотрудники компании искренне рады возможности порадовать детей и помочь им поверить в новогоднее чудо. «Все мы родом из детства и помним, как верили в Деда Мороза и в новогоднее волшебство!» — сказал Виктор Николаевич. По его мнению, очень здорово, когда, благодаря заботе и душевной теплоте взрослых, у детей, независимо от обстоятельств жизни, сохраняется вера в доброго волшебника и в то, что новогодняя мечта сбывается!