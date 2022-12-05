Саханефтегазсбыт проведет испытание нового оборудования якутскими морозами

В филиале «Нижне-Бестяхская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» готовятся к проведению испытаний нового отечественного оборудования в условиях крайне низких температур Якутии.

Так, на днях начались монтажные и пусконаладочные работы по внедрению системы измерения «СИМОН-2» отечественного производителя ЗАО «АВИАТЕХ». Как пояснил главный инженер АО «Саханефтегазсбыт» Александр Нифонтов, оборудование, которое пройдет испытание якутскими морозами, предназначено для автоматизированного измерения массы и объема нефтепродуктов в вертикальных резервуарах, включая уровень подтоварной воды, среднего значения плотности и температуры по всей высоте резервуара. При этом высокоточное непрерывное измерение осуществляется без участия оператора, но результаты всех измерений отображаются на панели оператора.

«Внедрение системы СИМОН-2 позволяет исключить влияние человеческого фактора на процесс измерений», — отметил главный инженер. Кроме того, нововведение автоматизирует процесс измерения нефтепродуктов при приеме и их хранении.

И, что немаловажно, измерение плотности по всей высоте резервуара дает возможность в режиме реального времени отслеживать процесс расслоения топлива при длительном хранении. «При достижении критических значений на программном уровне будут запускаться перемешивающие устройства, чтобы достигнуть одинаковой плотности по всему объему хранимого продукта», — подчеркнул он.



«Пока еще рано говорить о результатах, экстремальные климатические условия нашего региона не каждая техника способна выдерживать», — заявил генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Николаевич Лебедев. «Но мы всегда готовы к модернизации и, в случае получения положительных результатов, внедрять новые технологии!» — заверил он.

Важно добавить, что АО «Саханефтегазсбыт» в последние годы под руководством Виктора Николаевича Лебедева активно внедряет современные различные технологии, исключающие возможные незаконные манипуляции по хищению топлива, в том числе с применением устаревших еще со времен СССР методик учета ГСМ. В случае успешной опытной эксплуатации переданной для апробации на безвозмездной основе изготовителем оборудования «СИМОН — 2», новая установка будет приобретена и внедрена также в остальных филиалах Общества. Их всего насчитывается 19, в том числе, 8 в арктических районах Якутии.

