Саханефтегазсбыт прокомментировал рост цен на дизтопливо

С 21 октября АО «Саханефтегазсбыт» принято решение о повышении цен на дизельное топливо на всей территории республики в пределах роста закупочных цен от 103% до 113%.

О причинах такого решения проинформировал заместитель генерального директора «Саханефтегазсбыт» по экономике и финансам Артем Васильевич НИЧИПОРЕНКО. Как он пояснил, Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» не является производителем нефтепродуктов, как думают некоторые якутяне. Общество осуществляет закуп и доставку нефтепродуктов в Республику Саха (Якутия) на основе рыночных механизмов, сформированных в соответствии с законодательством РФ у заводов – производителей. Это — ПАО «Газпром-Нефть» и ПАО «Роснефть». При этом цены на нефтепродукты производителей формируются на Санкт-Петербургской Международной Товарно-Сырьевой Бирже.

Замгендира подчеркнул, что уставной капитал АО «Саханефтегазсбыт» 100% принадлежит республике. В последний раз розничные цены на нефтепродукты АО «Саханефтегазсбыт» поднимались лишь в начале текущего года — 14 января. «Несмотря на существенный рост закупочных цен на рынке, мы до последнего старались сдерживать цены на прежнем уровне», — отметил Ничипоренко. Но, к сожалению, рынок диктует свои условия.

«При всем желании, мы не можем рисковать и реализовывать нефтепродукты по ценам ниже закупочных в ущерб финансовой устойчивости компании» — подчеркнул замгендира. Если и дальше сдерживать цены, то это может привести к очень негативным последствиям. А допустить такое — означает поставить под угрозу обеспечение жизнедеятельности арктических районов Якутии.

Напоминаем, что «Саханефтегазсбыт» является единственным гарантированным поставщиком нефтепродуктов в арктические районы и его прямая обязанность – бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей республики.

Суть работы Общества заключается в бесперебойном обеспечении своих 19 нефтебаз, потребителей, в том числе экстренные службы, население и ведении постоянного мониторинга их обеспеченности нефтепродуктами. Кроме навигации, нефтепродукты зимой доставляются автозимником, а также круглогодично осуществляется отгрузка в адрес железнодорожных нефтебаз.

Следует добавить, что в навигационную кампанию 2022 года на территорию республики Обществом в свои филиалы было завезено 133 670 тонн нефтепродуктов разных марок.

По итогам завоза нефтепродуктов в навигацию 2022 года были произведены экономически обоснованные расчеты оптовых и розничных цен с целью выявления необходимости корректировки отпускных цен на нефтепродукты в филиалах-нефтебазах АО «Саханефтегазсбыт».