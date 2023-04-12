Саханефтегазсбыт продемонстрировал высокую готовность к реагированию при возникновении ЧС 

На дняхна территории филиала «Батагайская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» были проведены учения по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (сокращенно – ПЛАРН).

Так, во время учений были организованы мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефтепродукта в случае полной разгерметизации резервуара вертикального стального (РВС-2000). В масштабных учениях, наряду с аварийной группой и санитарным постом нештатного формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) филиала «Батагайская нефтебаза», приняли участие специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Газоспасательная служба «Газспассервис», с которыми у АО «Саханефтегазсбыт» был заключен договор на аварийно-спасательное обслуживание. Кроме этого, учения потребовали участия объединения усилий с сотрудниками пожарной части (ОГПС-14) посёлка Батагай и скорой помощи Верхоянской ЦРБ.

Еще одним значимым событием для филиала «Батагайская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» стало проведение в рамках организованных МЧС России федеральных широкомасштабных учений «Безопасная Арктика 2023», межведомственных опытно-исследовательских учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне РФ.

В ходе учений с участием около 150 представителей территориальной подсистемы РСЧС, в том числе сотрудников аварийно-технической группы нештатного формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) и средств ликвидации аварийных разливов нефти нефтебазы, были отработаны навыки по оперативному реагированию на ликвидацию возможных ЧС на территории Арктической зоны РС(Я). Согласно сценарию учений, предполагался разлив нефти объемом 16 кубических метров. Для ликвидации ЧС потребовалось взаимодействие сотрудников Батагайской нефтебазы с МЧС России, республиканской Службой спасения, Ленским управлением Ростехнадзора, профессиональным аварийно-спасательным формированием «Газспассервис», республиканским Центром инфокоммуникационных технологий и т.д.

Кроме того, в ходе практических учений на базе Батагайской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» были апробированы такие инновационные разработки республики, как резиновые уплотнители для пожарных рукавов, сорбент «Абура» для устранения последствий разлива нефтепродуктов.

Как отметил генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт», народный депутат РС(Я) Виктор Николаевич Лебедев, учения продемонстрировали готовность личного состава филиала «Батагайская нефтебаза» к выполнению задач по ликвидации ЧС, навыки грамотного использования тактических возможностей пожарной и спасательной техники, специальных средств и оборудования.

«Безусловно, такие учения помогают более четко оценить готовность сил и средств наших специалистов к реагированию при возникновении различных техногенных ЧС», — подчеркнул гендиректор одного из крупнейших стратегических предприятий Якутии, являющегося единственным гарантированным поставщиком нефтепродуктов в арктические районы республики.

Справка: Порядок об обязательном проведении учений для утверждения ПЛАРНа был предусмотрен Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ».