Саханефтегазсбыт приглашает на ярмарку вакансий

12 сентября АО «Саханефтегазсбыт» представит рабочие места на Ярмарке вакансий предприятий нефтегазового комплекса Якутии. Мероприятие пройдет в городе Якутске на 1 этаже корпуса факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова с 14.00 до 17.00 часов.

«Ярмарка вакансий — это не только прекрасная возможность ознакомиться с различными предложениями, но и отличный шанс для приобретения профессионального опыта, новых контактов и уверенности в себе. Коллектив АО «Саханефтегазсбыт» — это команда профессионалов, которая отвечает за бесперебойное и надёжное снабжение нефтепродуктами. На Ярмарке будут вакансии в филиалах нашей компании. Мы приветствуем появление в своих рядах специалистов, чья энергия и профессиональные знания будут способствовать развитию компании», — поделилась руководитель отдела по кадрам и социальной работе АО «Саханефтегазсбыт» Людмила Якушкова.

Целевая ярмарка вакансий нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия) проводится Государственным комитетом по занятости населения совместно с ПАО «Газпром» и Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова.