06.08.2019
12:14
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Экономика

«Саханефтегазсбыт» предлагает новую бесплатную услугу

АО «Саханефтегазсбыт» на АЗС №3 по Вилюйскому тракту города Якутска открыл бесплатный пост подкачки шин и пылесос для уборки салона. Воспользоваться всем этим водители смогут самостоятельно.

Такой же автомат самообслуживания уже установлен и действует на АЗС №15 в селе Намцы Намского района. В ближайшее время еще один пост подкачки шин и пылесос заработает на АЗС № 4 по улице Чернышевского столицы республики.

Подобные услуги пользуются большой популярностью у автолюбителей, поэтому их сеть на автозаправочных станциях АО «Саханефтегазсбыт» будет расширяться. В текущем году планируется организовать бесплатные посты подкачки шин и пылесос всех АЗС города Якутска.

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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