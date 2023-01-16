«Саханефтегазсбыт» победил в конкурсе и получил субсидию на возмещение части затрат

В последние годы в России особое внимание уделяется развитию рынка газомоторного топлива. На территории республики, при поддержке главы региона А.С. Николаева и правительства, создаются все условия для перехода на газомоторное топливо, которое, по сравнению с другими видами топлива, признано как более экономичное и экологичное.

В настоящее время, не только в Якутии, но и в ДФО, одним из флагманов в этом направлении является АО «Саханефтегазсбыт». Предприятие, возглавляемое народным депутатом РС(Я) Виктором Николаевичем Лебедевым, одно из первых в ДФО, разработало программу развития сети газозаправочных станций на базе действующих АЗС, а также в запланированных к строительству новых АЗС.

Как известно, одним из механизмов популяризации рынка газомоторного топлива является выделение субсидии из бюджета Российской Федерации и регионов.

Так, в середине декабря прошлого года, в рамках данной программы, АО «Саханефтегазсбыт» был реализован объект «Реконструкции АЗС №48 в г. Ленске». По итогам конкурса, проведенного Министерством промышленности и геологии РС(Я) и ГКУ РС(Я) «Агентство развития промышленного потенциала» на выделение субсидии на возмещение затрат по строительству (реконструкции) газозаправочных станций, АО «Саханефтегазсбыт» получило субсидию в размере 56 млн. руб. Из них 36 млн. руб. составила поддержка из федерального, а 20 млн. руб. из республиканского бюджетов. Важно добавить, что на строительство АЗС – 48 в г.Ленске, где применяется именно российское оборудование, предприятие вложило 330 млн. рублей.

Генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев, комментируя получение господдержки, отметил, что в ближайшие годы акционерное общество намерено также вносить лепту в развитие рынка газомоторного топлива. В частности, корпоративный План по развитию газомоторного топлива до 2027 года включает в себя реконструкцию АЗС – 3 в г.Якутске. Затем предприятие планирует строительство новой АЗС в г.Покровске Хангаласского района. Далее намечена реконструкция АЗС — 1 в г.Якутске и в с.Майя Мегино — Кангаласского района. По словам Виктора Лебедева, «Саханефтегазсбыт» будет строить или реконструировать многотопливные АЗС в населенных пунктах, где уже имеется газовая инфраструктура — сетевой газ.