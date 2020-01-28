Саханефтегазсбыт: открыты вакансии
АО «Саханефтегазсбыт» приглашает на вакантные должности:
Нижнеянская нефтебаза — оператор товарный 4 разряда, мастер товарный операций, электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда, лаборант химического анализа 3 разряда;
Усть-Куйгинская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС;
Зырянская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС 5 разряда, водитель топливозаправщика, электрогазосварщик 5 разряда, водитель погрузчика;
Томмотская нефтебаза – токарь 5 разряда, электрогазосварщик 5 разряда;
Ленская нефтебаза – оператор заправочный станций 2 разряда (в п. Удачный – 1 ед., г. Ленск АЗС № 70- 1 ед., п. КАЗС п. Оленек – 1 ед.), электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда, начальник АЗС, инженер-электроник 1 категория, водитель автобуса;
Нижне-Бестяхская нефтебаза — оператор товарный 3 разряда, машинист оборудования распределительных нефтебаз 4 разряда;
Хандыгская нефтебаза — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда, электрослесарь по ремонту оборудования АЗС 4 разряда АЗС п. Кюбюм;
Жиганская нефтебаза — водитель грузового автомобиля (самосвал);
Среднеколымская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда;
Белогорская нефтебаза — уборщик служебных помещений;
Якутская нефтебаза — слесарь по ремонту автомобилей;
Олекминская нефтебаза — начальник лаборатории
Батагайская нефтебаза — машинист бульдозера 3 разряда, кладовщик.
Обращаться по телефону 8(4112) 318826
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