Саханефтегазсбыт: открыты вакансии

АО «Саханефтегазсбыт» приглашает на вакантные должности: Нижнеянская нефтебаза — оператор товарный 4 разряда, мастер товарный операций, электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 5 разряда, лаборант химического анализа 3 разряда; Усть-Куйгинская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС; Зырянская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС 5 разряда, водитель топливозаправщика, электрогазосварщик 5 разряда, водитель погрузчика; Томмотская нефтебаза – токарь 5 разряда, электрогазосварщик 5 разряда; Ленская нефтебаза – оператор заправочный станций 2 разряда (в п. Удачный – 1 ед., г. Ленск АЗС № 70- 1 ед., п. КАЗС п. Оленек – 1 ед.), электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда, начальник АЗС, инженер-электроник 1 категория, водитель автобуса; Нижне-Бестяхская нефтебаза — оператор товарный 3 разряда, машинист оборудования распределительных нефтебаз 4 разряда; Хандыгская нефтебаза — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда, электрослесарь по ремонту оборудования АЗС 4 разряда АЗС п. Кюбюм; Жиганская нефтебаза — водитель грузового автомобиля (самосвал); Среднеколымская нефтебаза — электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда; Белогорская нефтебаза — уборщик служебных помещений; Якутская нефтебаза — слесарь по ремонту автомобилей; Олекминская нефтебаза — начальник лаборатории Батагайская нефтебаза — машинист бульдозера 3 разряда, кладовщик. Обращаться по телефону 8(4112) 318826

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».

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