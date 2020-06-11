11.06.2020
12:15
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Экономика
«Саханефтегазсбыт» осуществил прокачку сырой нефти с нефтепровода ВСТО
АО «Саханефтегазсбыт» с Пункта отбора нефти с магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в городе Олекминск осуществила первую в этом году прокачку сырой нефти для нужд ГУП ЖКХ. Всего прокачано 6,3 тысячи тонн нефти в емкостной парк Олекминской нефтебазы.
В летнюю навигацию 2020 года в филиале компании планируется перевалка около 70 тысяч тонн нефтепродуктов.
Пункт отбора нефти АО «Саханефтегазсбыт» представляет собой ответвление от ВСТО на левом берегу Лены до Олекминской нефтебазы. Протяженность участка составляет 7 км. Это единственная точка на территории Якутии, где возможен отбор нефти из системы ВСТО.
Фото: Пресс- служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс- служба АО «Саханефтегазсбыт»
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