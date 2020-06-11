«Саханефтегазсбыт» осуществил прокачку сырой нефти с нефтепровода ВСТО

АО «Саханефтегазсбыт» с Пункта отбора нефти с магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в городе Олекминск осуществила первую в этом году прокачку сырой нефти для нужд ГУП ЖКХ. Всего прокачано 6,3 тысячи тонн нефти в емкостной парк Олекминской нефтебазы.

В летнюю навигацию 2020 года в филиале компании планируется перевалка около 70 тысяч тонн нефтепродуктов.

Пункт отбора нефти АО «Саханефтегазсбыт» представляет собой ответвление от ВСТО на левом берегу Лены до Олекминской нефтебазы. Протяженность участка составляет 7 км. Это единственная точка на территории Якутии, где возможен отбор нефти из системы ВСТО.