«Саханефтегазсбыт» направит денежный приз в поддержку семьям мобилизованных

АО «Саханефтегазсбыт» завоевал победу в общекомандном зачете и стал обладателем «Кубка РСО – 2022» в благотворительном турнире среди крупных ресурсоснабжающих предприятий республики.

Так, с 10 по 26 декабря состоялись соревнования по волейболу и мини — футболу. В них приняли участие команды таких предприятий, как «Саханефтегазсбыт», «Сахатранснефтегаз», «Теплоэнергия», «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС(Я)», «Якутскэкосети», объединённая сборная «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервис» и «Якутскэнерго».



Генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Николаевич Лебедев, комментируя лучший результат предприятия в общекомандном зачете, отметил, что коллектив очень рад и гордится этой победой. «Мы с радостью направим денежный приз за победу в поддержку семьям мобилизованных якутян», — подчеркнул генеральный директор. Он тепло поблагодарил всех членов команды предприятия, которые достойно защитили честь АО «Саханефтегазсбыт» на соревнованиях.



Начальник ПТО филиала «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» Семен Атласов, признанный лучшим игроком турнира по волейболу рассказал, что активно занимается любимым видом спорта вот уже более 15 лет. От предприятия в соревнованиях по волейболу участвовали 4 мужчины и 2 женщины – среди них представители филиалов — Якутской и Нижне — Бестяхской нефтебаз и Управления «Саханефтегазсбыт» в г.Якутске. «Весной мы также становились победителями соревнований по волейболу на «Кубке Госкомобеспечения», — прокомментировал победу лучший игрок турнира. По его признанию, самыми сильными соперниками были энергетики. «Для меня большая честь получить звание «Лучшего игрока» в таком замечательном турнире с участием сильнейших команд ресурсоснабжающих предприятий!», — заявил Семен Атласов. По его словам, получение титула было довольно неожиданно, но это было бы невозможно без помощи и поддержки всех игроков по команде. «Все мы знаем, что волейбол — это командная игра!», — отметил он.



Сборная команда по мини-футболу из 12 игроков состояла из представителей аппарата Управления АО «Саханефтегазсбыт», филиала «Нижне-Бестяхская нефтебаза» и филиала «Якутская нефтебаза». Как рассказал представитель команды, директор филиала «Нижне – Бестяхская нефтебаза» Денис Чуев, всего в турнире по мини-футболу приняли участие 6 команд, в том числе «Водоканал», ГУП «ЖКХ», «Теплоэнергия», «Якутскэкосети», «Сахатранснефтегаз». Лидерами турнира ожидаемо стала команда ГУП «ЖКХ», которая практически в полном составе была представлена игроками Высшей лиги г. Якутска по мини-футболу. «В борьбе за второе место в очном противостоянии в упорной борьбе уступили команде АО «Сахатранснефтегаз», а в остальных играх удалось добиться победы, тем самым гарантировав себе 3 место в турнире», — подчеркнул Денис Чуев. Он добавил, что увлекается мини – футболом более 10 лет.



