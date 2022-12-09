«Саханефтегазсбыт» намерен добиться применения налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ

На днях в некоторых соцсетях и телеграм каналах распространилась информация, касающаяся налоговой проверки в отношении АО «Саханефтегазсбыт» за период с 2015 по 2017 годы, то есть за период работы предыдущего генерального директора.

Как пояснил заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Саханефтегазсбыт» Артем Васильевич Ничипоренко, действительно была проведена выездная налоговая проверка за период с 2015 по 2017 годы. В публикации речь идет о полученных АО «Саханефтегазсбыт» налоговых вычетах по НДС в рамках судебных споров между АО «Саханефтегазсбыт» и контрагентами: ООО «Аванта» на сумму 34 465 539,00 рб и с ООО «НордСпецстрой-1» на сумму 40 407 560,36 руб. Но в анонимной публикации «забыли» упомянуть, что «Саханефтегазсбыт» за выполненные в указанный период услуги оплатил ранее в полном размере в соответствии с судебными решениями от 2017 года и 2022 года в пользу контрагентов.

Однако суд, который состоялся 5 декабря 2022 счел, что отказ налогового органа в отношении АО «Саханефтегазсбыт» в применении налоговых вычетов по НДС в размере 74 872 100 руб. с начислением пени в размере 19 543 202,36 руб., правомочен и вынес новое решение с требованием выплатить в налоговый орган 98 469 038,72 рб. с учетом пени.

Таким образом, на сегодня АО «Саханефтегазсбыт» имеет на руках противоречащие друг другу решения Арбитражного суда. От 2017 и 2022 годов с требованием выплатить контрагентам причитающиеся средства за выполненные работы, что было исполнено. И последнее решение от 5 декабря 2022 с отказом в принятии вычета по НДС по выполненным и оплаченным работам.

В связи с этим, АО «Саханефтегазсбыт» считает некорректным игнорирование налоговым органом факта оплаты контрагентам, несмотря на наличие удостоверяющих платежных документов. Поэтому АО намерено обжаловать новое решение суда в Четвертый арбитражный апелляционный суд в установленный АПК РФ срок для того, чтобы существующие законодательством РФ налоговые вычеты были применены и необоснованные требования налогового органа были устранены.

Говоря простым языком, АО добивается того, чтобы факт произведенной оплаты контрагентам был учтен налоговым органом.

Как считает Артем Васильевич, налоговый орган, по сути, неправомерно возложил на АО «Саханефтегазсбыт» обязанность по уплате налога на добавленную стоимость за неправомерные действия его контрагентов, которые не уплатили НДС в бюджет или завысили свои вычеты. Фактически сейчас вместо привлечения к ответственности организаций, совершивших налоговые правонарушения, которые прекратили свою деятельность и не имеют имущества, на которое может быть обращено взыскание, налоговый орган возлагает их ответственность на АО, с чем «Саханефтегазсбыт» категорически не согласен.

Кроме того, информация, опубликованная анонимно в соцсетях, умышленно или по незнанию искажает факты касательно деятельности АО «Саханефтегазсбыт» и действий генерального директора Виктора Николаевича Лебедева, который приступил к своим обязанностям только в 2019 году и, следовательно, не имел отношения к взаимодействию с ООО «Аванта» и ООО «Норд Спецстрой-1». Таким образом, публикации можно расценить как целенаправленную попытку нанести урон деловой репутации генерального директора АО.