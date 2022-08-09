Саханефтегазсбыт — на рынке газомоторного топлива в Якутии



28 июля компания «Саханефтегазсбыт» получила сертификат на услуги по техобслуживанию и ремонту, а также переоборудованию грузовых и легковых автомобилей, автобусов на газомоторном топливе. Кроме того, Общество является единственным в республике официальным дилером ООО «АнтГрупп-ГБО» по поставке и установке комплектов газобаллонного оборудования. Об этом сообщил генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев.*

В последние годы Якутия активно наращивает темпы добычи природного газа и развивается как основной газовый регион страны. В 2022 году по поручению главы республики Айсена Николаева, для жителей ввели субсидию, по которой перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле. Вдобавок к этому в регионе введена льгота на транспортный налог с автомобилей на газовом топливе. В рамках мер, направленных на расширение действующей газозаправочной инфраструктуры, до конца 2030 г. в Якутии планируют построить порядка 40 газовых заправочных станций (АГЗС). В тесном взаимодействии с правительством республики реализуется стратегия развития АО «Саханефтегазсбыт».

Генеральный директор Общества пояснил, что компримированный, или сжатый, природный газ, используемый в качестве моторного топлива, соответствует государственному стандарту ГОСТ 27577-2000. В отличие от пропан-бутана, природный газ не замерзает при минусовых температурах. У компримированного газа высокий класс безопасности – степень его чувствительности к самовоспламенению ниже, чем у других видов моторного топлива. Ну, и, конечно, большим плюсом в использовании этого вида топлива является экономичность – КПГ снижает топливные расходы за счет стоимости, не превышающей 50 % от бензина и дизельного топлива.

«На основании акта оценки оказания услуг АО «Саханефтегазсбыт» получило Сертификат соответствия на выполнение услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, легких грузовых, грузовых автотранспортных средств и автобусов, а также переоборудование автомобилей для работы на сжатом природном, сжиженных нефтяных, или природных газах, гарантийного обслуживания и ремонта установленного газобаллонного оборудования», — рассказал Виктор Лебедев.

Кроме того, гендиректор Общества отметил, что на сегодня АО «Саханефтегазсбыт» — единственный в Якутии официальный дилер компании ООО «АнтГрупп-ГБО» по поставке и установке комплектов газобаллонного оборудования CNG и LPG индустрии торговой марки «Vikars» (для СПГ и СНГ) и стальных бесшовных баллонов типа 1 (CNG 1).

Продуктовая линейка «Vikars» представляет собой полный готовый комплект газомоторного оборудования (в т.ч. двойного преобразования топлива) для всех видов и типов двигателей. Монтаж оборудования не занимает много времени. Гарантия на оборудование SMART торговой марки Vikars – 200000 км или 2 года. Срок службы оборудования — 10 лет. В процессе эксплуатации оборудование не требует дополнительной настройки при регулярном сервисном обслуживании.