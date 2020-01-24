«Саханефтегазсбыт» контролирует качество реализуемого топлива
Гарантия качества поставляемого потребителям топлива
является приоритетом для АО «Саханефтегазсбыт». Об этом мы поговорили с
представителями компании.
В АО «Саханефтегазсбыт» качественную сохранность
нефтепродуктов отвечают более 40 специалистов на 17 лабораториях.
Две испытательные лаборатории работают в статусе аккредитованной лаборатории в
единой национальной системе аккредитации (Федеральная служба по аккредитации
(Росаккредитация)), и в 2019 году успешно подтвердили свою
компетентность.
«Более 70% в объеме поставок нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» — это прямые поставки по договорам с ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть». Эти две компании вошли в рейтинг лучших поставщиков топлива в стране и предоставляют гарантированный контроль качества. Остальной объем отгружается с таких заводов — производителей как ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз»», — прокомментировал генеральный директор Виктор ЛЕБЕДЕВ.
При этом в АО «Саханефтегазсбыт» постоянно привлекается
независимая организация сюрвейерской службы для объективного анализа
количественной и качественной сохранности продукта.
«Вопрос соответствия качества приобретаемой продукции возникает у потребителя всегда, особенно на АЗС. При этом потребитель изначально находится в невыгодной позиции. Хочешь проверить качество – купи товар — отправь на проверку – убедился в соответствии – закупил необходимый объем. Но, на это нужно время, которого всегда нет, и дополнительные затраты которые всегда пытаются избежать в поисках более дешевого товара. При этом учитывая, что товар на АЗС обновляется ежедневно, бывает, что и по нескольку раз в день, не гарантируется совпадения желаемого с реальностью. А то и еще и результат отрицательный может быть, который профессиональный участник рынка может еще и оспорить, пользуясь знанием нормативно-технической документации и словно нет ситуаций, которые бы обеспечили спокойствие покупателя. Многие постоянные клиенты той или иной торговой сети автозаправочных станций знают почему и за что они верны однажды выбранной компании», — считает главный специалист по учету качества нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» Лена МАТВЕЕВА.
В России на данный момент единые требования к качеству
нефтепродуктов закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011.
Основным критерием соответствия производимой и реализуемой продукции является
показатель содержания серы – мг/кг (не более 10 единиц). Данное требование было
введено сравнительно недавно – не более 7 лет назад. Ранее показатель
содержания серы допускался и 20, 50, 500 – до 3,500.
Начальник испытательной лаборатории Якутской нефтебазы АО
«Саханефтегазсбыт» Дария ЯКОВЛЕВА отметила, что в индустрии автомобильного
строения таких резких изменений в производстве двигателей внутреннего сгорания
не произошло. Автомобиль ездил в 2010 году на таком топливе без проблем и этот
же автомобиль ездит и сейчас с новым топливом. Но законодатель в рамках
проводимой работы с мировыми государствами по обеспечению экологической
безопасности принял решение о необходимости снижения содержания серы в
продукции нефтегазоперерабатывающих компаний.
«Все остальные основные показатели автомобильных топлив остались без изменений и федеральные структуры, призванные контролировать показатель качества продукции, внимательно следят за соответствием нормативов. В случае, если все показатели в норме, а содержание серы превышен на 1-2 единицы (а мы с вами знаем, что ранее допускалось и 3500 единиц) то продукция признается не соответствующей требованиям ГОСТ», — объясняет начальник испытательной лаборатории АО «Саханефтегазсбыт».
Стоить отметить, что за многие годы топливо, произведенное
по ранее действующим нормативам на территории РФ, накопилось в большом
количестве в специальных пунктах для хранения аварийных запасов, которое тоже
наравне с вновь произведенным топливом было направлено на реализацию по всей
стране.
По словам Дарии Яковлевой, за 2018 год в лабораториях АО
«Саханефтегазсбыт» было проведено 65 тысяч таких испытаний проб, в том числе по
пробам, отобранным комиссионно с контролирующими организациями Росстандарт
(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), ОНФ
«Народный контроль». За 9 месяцев 2019 года эти цифры составили 40 тысяч.
В АО «Саханефтегазсбыт» контроль качества осуществляется на всем протяжении транспортно-логистической цепочки движения продукта. Это и транспорт всех видов, и перевалочные пункты, пункты хранения и сами автозаправочные станции. Вся эта работа происходит в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок отбора проб и последующих испытаний их по соответствующим документам.
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