«Саханефтегазсбыт» контролирует качество реализуемого топлива

Гарантия качества поставляемого потребителям топлива является приоритетом для АО «Саханефтегазсбыт». Об этом мы поговорили с представителями компании.





В АО «Саханефтегазсбыт» качественную сохранность нефтепродуктов отвечают более 40 специалистов на 17 лабораториях. Две испытательные лаборатории работают в статусе аккредитованной лаборатории в единой национальной системе аккредитации (Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)), и в 2019 году успешно подтвердили свою компетентность.





«Более 70% в объеме поставок нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» — это прямые поставки по договорам с ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть». Эти две компании вошли в рейтинг лучших поставщиков топлива в стране и предоставляют гарантированный контроль качества. Остальной объем отгружается с таких заводов — производителей как ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз»», — прокомментировал генеральный директор Виктор ЛЕБЕДЕВ.





При этом в АО «Саханефтегазсбыт» постоянно привлекается независимая организация сюрвейерской службы для объективного анализа количественной и качественной сохранности продукта.





«Вопрос соответствия качества приобретаемой продукции возникает у потребителя всегда, особенно на АЗС. При этом потребитель изначально находится в невыгодной позиции. Хочешь проверить качество – купи товар — отправь на проверку – убедился в соответствии – закупил необходимый объем. Но, на это нужно время, которого всегда нет, и дополнительные затраты которые всегда пытаются избежать в поисках более дешевого товара. При этом учитывая, что товар на АЗС обновляется ежедневно, бывает, что и по нескольку раз в день, не гарантируется совпадения желаемого с реальностью. А то и еще и результат отрицательный может быть, который профессиональный участник рынка может еще и оспорить, пользуясь знанием нормативно-технической документации и словно нет ситуаций, которые бы обеспечили спокойствие покупателя. Многие постоянные клиенты той или иной торговой сети автозаправочных станций знают почему и за что они верны однажды выбранной компании», — считает главный специалист по учету качества нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» Лена МАТВЕЕВА.





В России на данный момент единые требования к качеству нефтепродуктов закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011. Основным критерием соответствия производимой и реализуемой продукции является показатель содержания серы – мг/кг (не более 10 единиц). Данное требование было введено сравнительно недавно – не более 7 лет назад. Ранее показатель содержания серы допускался и 20, 50, 500 – до 3,500.





Начальник испытательной лаборатории Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Дария ЯКОВЛЕВА отметила, что в индустрии автомобильного строения таких резких изменений в производстве двигателей внутреннего сгорания не произошло. Автомобиль ездил в 2010 году на таком топливе без проблем и этот же автомобиль ездит и сейчас с новым топливом. Но законодатель в рамках проводимой работы с мировыми государствами по обеспечению экологической безопасности принял решение о необходимости снижения содержания серы в продукции нефтегазоперерабатывающих компаний.





«Все остальные основные показатели автомобильных топлив остались без изменений и федеральные структуры, призванные контролировать показатель качества продукции, внимательно следят за соответствием нормативов. В случае, если все показатели в норме, а содержание серы превышен на 1-2 единицы (а мы с вами знаем, что ранее допускалось и 3500 единиц) то продукция признается не соответствующей требованиям ГОСТ», — объясняет начальник испытательной лаборатории АО «Саханефтегазсбыт».





Стоить отметить, что за многие годы топливо, произведенное по ранее действующим нормативам на территории РФ, накопилось в большом количестве в специальных пунктах для хранения аварийных запасов, которое тоже наравне с вновь произведенным топливом было направлено на реализацию по всей стране.





По словам Дарии Яковлевой, за 2018 год в лабораториях АО «Саханефтегазсбыт» было проведено 65 тысяч таких испытаний проб, в том числе по пробам, отобранным комиссионно с контролирующими организациями Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), ОНФ «Народный контроль». За 9 месяцев 2019 года эти цифры составили 40 тысяч.





В АО «Саханефтегазсбыт» контроль качества осуществляется на всем протяжении транспортно-логистической цепочки движения продукта. Это и транспорт всех видов, и перевалочные пункты, пункты хранения и сами автозаправочные станции. Вся эта работа происходит в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок отбора проб и последующих испытаний их по соответствующим документам.