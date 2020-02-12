12.02.2020
14:00
61
Экономика
«Саханефтегазсбыт» доставит более 25 тысяч тонн топлива в период автозимников
АО «Саханефтегазсбыт» в соответствии с графиком продолжает доставку топлива
в отдаленные и труднодоступные населенные пункты.
На Батагайскую нефтебазу начата доставка ГСМ с Усть-Куйгинской нефтебазы и
Нижнеянской нефтебазы.
С Хандыгской нефтебазы пошли машины до Момского филиала АО
«Саханефтегазсбыт». С Ленской нефтебазы – в поселок Саскылах.
Всего в пути находится 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов. В период работы
автозимников 2020 года компания планирует доставить 25150 тонн.
Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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